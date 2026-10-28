Dolorosa confesión: revela Yuri que sufrió abuso en su infancia

Yuri se caracteriza por ser una artista cercana al público, al menos así lo demuestra en el escenario, durante las entrevistas y en redes sociales. Por ello, en su última visita a Monterrey abrió su corazón y compartió momentos difíciles de su infancia: reveló que fue víctima de intentos de abuso sexual cuando era niña. La cantante, de 62 años, asistió como invitada este martes a la conferencia ‘El Arte de Hacer Justicia Cuando la Música le da Voz a las Mujeres’, donde sus éxitos musicales ‘Detrás de mi Ventana’ y ‘Tiempos Mejores’ sonaron como ejemplos de superación. “Cuando yo tenía 5 años, me quisieron violar dos veces”, reveló Yuri, acompañada de Laura Perla Córdova, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León.

¿QUÉ LE PASÓ A YURI? La charla ante la audiencia regiomontana se llevó a cabo en el Auditorio del Tribunal de Justicia, donde la cantante mostró su lado vulnerable, además de transmitir un mensaje de empoderamiento a las mujeres, invitándolas a levantar la voz y acercarse a la justicia para denunciar cualquier tipo de abuso. “Recuerdo que mis papás siempre decían: ‘Que no te toquen ahí, eso es tuyo’, y gracias a eso, cuando un tipo me quiso violar en el consultorio de mi padre, que era médico, yo fui y le dije: ‘Ese señor que está ahí me agarró ahí’”, relató, al señalar una parte íntima de su cuerpo. “Y mi papá casi lo mata”. Desde entonces, agregó, ha sido una mujer a quien sus padres instruyeron para poner límites y no permitir abusos de ninguna índole. La jarocha señaló que el abuso contra menores es un problema de hoy y de siempre, aunque antes se hablaba poco de él.

Desde entonces, agregó, ha sido una mujer a quien sus padres instruyeron para poner límites y no permitir abusos de ninguna índole. La jarocha señaló que el abuso contra menores es un problema de hoy y de siempre, aunque antes se hablaba poco de él. “Sí, es de hoy y de hace mucho tiempo, pero nadie quería hablar de eso”, aseguró. “Por eso ahora es importante que las mujeres hablen: ‘Me tocaron, me hicieron, me violaron, y voy a que me defiendan’”.

¿FINAL FELIZ? Yuri precisó que el agresor era un paciente adulto que acudía recurrentemente con su padre. “Qué importante es que los padres te crean y, sobre todo, que te instruyan”, resaltó. “Si te tocan aquí, nadie te puede tocar aquí. Nadie te puede tocar tus pechos, nadie te puede tocar tus partes sexuales. Eso es importante que los padres hablen de eso con las hijas”. El apoyo que recibió de su padre al escucharla decir que la habían tocado fue inmediato, recordó. “Mi papá casi lo mata”, aseguró. “Y al señor se lo llevaron a la cárcel”, comentó en entrevista.

Durante la charla, Yuri informó que sus experiencias serán contadas en un documental sobre su vida que se estrenará el próximo año. “Todavía no hay fecha, pero es el año que viene. Obviamente, hay cosas fuertes que voy a compartir”, adelantó. (Con información de Reforma)