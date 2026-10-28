Periodistas, enemigos #1 de Palacio

La Presidenta sigue defendiendo a Taddei porque es una de las suyas: pieza instrumental de la 4T en la destrucción de los órganos autónomos que servían de contrapeso al gobierno. Todavía la semana pasada, pese a las evidencias de sus corruptelas, hubo la tentación autoritaria en Palacio Nacional de tapar lo que había hecho, desacreditando a los medios que la exhibieron y atacándolos como mentirosos. No avanzó esa iniciativa porque era imposible ocultar sus andanzas, pero volvió a subrayar que el principal enemigo del régimen de la 4T son los medios y periodistas críticos, a quienes no ha podido doblegar en ocho años de ataques infames y sistemáticos.

La caída de Guadalupe Taddei fue consecuencia de investigaciones periodísticas que hicieron imposible para el gobierno y la 4T seguir encubriendo los abusos y corruptelas de la ya renunciada presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral ( INE ). Tras más de dos años y medio de revelaciones, así como de varios videos vergonzosos de sus conflictos de interés, Taddei se volvió indefendible. Ello permitió que se diera la ecuación natural en una sociedad democrática funcional: la prensa expone acciones inadmisibles y moviliza a los agentes de cambio. En este caso, la presidenta Claudia Sheinbaum fue forzada a actuar, y con ella otras instituciones del Estado. Pero esta normalidad democrática no es normal en México.

La defensa de Taddei es de espíritu y de cuerpo, porque es recomendada del expresidente Andrés Manuel López Obrador, otra de las herencias que le dejó. Sheinbaum parece tratar de blindarla de más revelaciones sobre los malos pasos que dio en el INE, de la misma manera como se ha embarcado en la defensa de sus correligionarios metidos con el narcotráfico o la caterva de incompetentes que tiene a su alrededor. Su comportamiento dentro de la secta obradorista es a prueba de toda ignominia.

El gobierno de Sheinbaum se ha embarcado en una nueva fase para intentar frenar su trabajo crítico, al haber reconocido internamente que la narrativa de la 4T se está agotando. El arquitecto del discurso de odio y linchamiento de medios y periodistas, Jesús Ramírez Cuevas, jefe de la maquinaria propagandística del obradorismo, se ha quedado sin fuerza y ha sido marginado.

Ramírez Cuevas inventó una legión de youtuberos dedicados durante ocho años a atacar diariamente a la prensa crítica y a personalizar sus libelos, que dejaron de ser funcionales. Él formuló el discurso de odio contra el pasado, el de los traidores de la patria, el que polarizó al país, sin haber calculado que el rencor que despertaron tenía reversa. El ejemplo es su patrón, Andrés Manuel López Obrador, quien desde sus últimos años en la Presidencia comenzó a ser increpado e insultado en los lugares públicos. Hoy no se atreve a salir de ámbitos totalmente controlados. El mismo calvario está sufriendo Sheinbaum, que cuando sale de su burbuja sólo recibe reclamos y, en algunos casos, insultos. La investidura presidencial está horadada.

Todo tiene un costo. Ramírez Cuevas fue reemplazado en la estrategia por Iván Silva, el asesor electoral de Sheinbaum, quien trazó el método de la saturación: llenar de información oficial y propaganda a la sociedad para que la sobreinformación causara desinformación, mientras que a través de una decena de casas encuestadoras a su servicio, maquila estudios de opinión que colocan la popularidad de la Presidenta por arriba del 68 por ciento, aunque en encuestas no controladas por él, se encuentra en la parte baja de los 50 o 40 altos.

Silva es el autor intelectual de la constelación de políticos y periodistas a quienes acusó el gobierno de estar detrás de la movilización de la Generación Z y de la lista negra de periodistas, influencers y ciudadanos, que le costó el trabajo –aunque aún no se oficializa– a la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde. Pero esta estrategia también se agotó: en lugar de hacerlos replegarse ante el ataque desde Palacio Nacional, cohesionó en la crítica a quienes se desconocían o incluso tenían posiciones distintas y se fueron para adelante, ridiculizando la lista.

Se entiende, pero no se justifica, la molestia de la Presidenta con los medios, porque la prensa crítica le está ganando la batalla de la narrativa. Su actitud es característica de líderes autócratas, de cualquier ideología, a quienes no les gusta ser observados ni criticados. Sienten que pierden legitimidad y afectan sus planes de control a largo plazo. Así como Ramírez Cuevas dejó de ser funcional, Silva también quedó rebasado.

La tercera fase de la estrategia de comunicación política que se puso en marcha en octubre tiene a dos mujeres trabajando en distintos campos: Andrea de Anda, fundadora de la agencia Ojiva Consultores, especializada en comunicación digital, quien llegó a trabajar para el senador panista Ricardo Anaya, y Ana Areche Sáenz, súbdita española que llegó a México como parte del equipo de un asesor político-electoral –recomendado por el expresidente colombiano Gustavo Petro, vecino de Polanco–, que una vez terminada la primera fase de su trabajo con Sheinbaum, la dejó como enlace. Ambas han venido a revolucionar la estrategia de comunicación presidencial.

Areche Sáenz ha desarrollado un nuevo esquema de medición sobre el impacto de periodistas a quienes consideran más “peligrosos”, por el efecto que están teniendo sus columnas o mensajes en redes sobre el gobierno y el movimiento de la 4T, que se enfoca más en su penetración que en su reproducción. Lo que han encontrado es que un columnista no tiene más peso por el número de seguidores y retuits, sino por el tipo de penetración que tienen sus publicaciones en las redes sociales.