¿Planeas ir al banco por Día de Muertos? Estas son las fechas de cierre en noviembre
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Conoce qué servicios podrás utilizar durante el fin de semana y cuándo se reanudarán las operaciones.
Si tienes pagos pendientes o necesitas realizar un trámite en ventanilla, será importante organizarte antes del Día de Muertos. El domingo 1 de noviembre los bancos permanecerán cerrados por ser fin de semana, mientras que el lunes 2 tampoco habrá atención habitual en sucursales, de acuerdo con el calendario oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Aunque ambas fechas forman parte de las celebraciones tradicionales en México, el cierre bancario del lunes responde a las disposiciones que regulan las operaciones de las instituciones financieras. El 2 de noviembre no está considerado como día de descanso obligatorio para todos los trabajadores conforme a la Ley Federal del Trabajo.
¿ABRIRÁN LOS BANCOS EL 1 Y 2 DE NOVIEMBRE DE 2026?
La respuesta es no para la atención habitual en sucursales durante esas fechas. El domingo 1 de noviembre los bancos cerrarán como ocurre normalmente los fines de semana, mientras que el lunes 2 está marcado como día inhábil bancario.
La disposición de la CNBV establece que las instituciones financieras supervisadas deben cerrar sus puertas y suspender operaciones presenciales durante esa jornada. Sin embargo, algunas entidades pueden operar en días inhábiles si cumplen con las condiciones y los avisos previstos por la autoridad. Por ello, conviene verificar directamente con cada banco si existe alguna excepción.
Las operaciones regulares en ventanilla se reanudarán el martes 3 de noviembre, en los horarios habituales de cada institución.
¿QUÉ SERVICIOS BANCARIOS ESTARÁN DISPONIBLES?
El cierre de sucursales no significa que los clientes se queden sin alternativas para administrar su dinero. Durante el 1 y 2 de noviembre podrán utilizar los canales digitales y otros servicios disponibles de acuerdo con su banco.
Entre las opciones se encuentran:
- Cajeros automáticos: para retirar efectivo, consultar saldos y realizar otras operaciones habilitadas.
- Aplicaciones móviles: permiten consultar movimientos, revisar cuentas y realizar transferencias.
- Banca por internet: ofrece opciones para efectuar pagos y administrar productos financieros.
- Pagos con tarjeta: podrán realizarse en establecimientos que acepten este medio de pago.
Es importante considerar que algunas transferencias, pagos o trámites pueden tener condiciones y tiempos de procesamiento específicos. Si necesitas atención personalizada o entregar documentos, lo recomendable es anticipar la visita.
¿EL 2 DE NOVIEMBRE ES DÍA DE DESCANSO OBLIGATORIO?
No. El Día de Muertos no aparece entre las fechas de descanso obligatorio establecidas por la Ley Federal del Trabajo. Esto significa que el cierre bancario no implica que todas las empresas y centros laborales deban suspender actividades.
Para evitar contratiempos, revisa los horarios de tu sucursal y realiza con anticipación cualquier trámite que requiera atención presencial.