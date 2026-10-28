¿Planeas ir al banco por Día de Muertos? Estas son las fechas de cierre en noviembre

Si tienes pagos pendientes o necesitas realizar un trámite en ventanilla, será importante organizarte antes del Día de Muertos . El domingo 1 de noviembre los bancos permanecerán cerrados por ser fin de semana, mientras que el lunes 2 tampoco habrá atención habitual en sucursales, de acuerdo con el calendario oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Aunque ambas fechas forman parte de las celebraciones tradicionales en México, el cierre bancario del lunes responde a las disposiciones que regulan las operaciones de las instituciones financieras. El 2 de noviembre no está considerado como día de descanso obligatorio para todos los trabajadores conforme a la Ley Federal del Trabajo.

¿ABRIRÁN LOS BANCOS EL 1 Y 2 DE NOVIEMBRE DE 2026?

La respuesta es no para la atención habitual en sucursales durante esas fechas. El domingo 1 de noviembre los bancos cerrarán como ocurre normalmente los fines de semana, mientras que el lunes 2 está marcado como día inhábil bancario.

La disposición de la CNBV establece que las instituciones financieras supervisadas deben cerrar sus puertas y suspender operaciones presenciales durante esa jornada. Sin embargo, algunas entidades pueden operar en días inhábiles si cumplen con las condiciones y los avisos previstos por la autoridad. Por ello, conviene verificar directamente con cada banco si existe alguna excepción.

Las operaciones regulares en ventanilla se reanudarán el martes 3 de noviembre, en los horarios habituales de cada institución.