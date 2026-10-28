¿Planeas ir al banco por Día de Muertos? Estas son las fechas de cierre en noviembre

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    ¿Planeas ir al banco por Día de Muertos? Estas son las fechas de cierre en noviembre
    Las sucursales bancarias suspenderán la atención presencial el lunes 2 de noviembre de 2026. FOTO: CUARTOSCURO

Conoce qué servicios podrás utilizar durante el fin de semana y cuándo se reanudarán las operaciones.

Si tienes pagos pendientes o necesitas realizar un trámite en ventanilla, será importante organizarte antes del Día de Muertos. El domingo 1 de noviembre los bancos permanecerán cerrados por ser fin de semana, mientras que el lunes 2 tampoco habrá atención habitual en sucursales, de acuerdo con el calendario oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Calculan en 16% inflación de ofrendas durante Día de Muertos

Aunque ambas fechas forman parte de las celebraciones tradicionales en México, el cierre bancario del lunes responde a las disposiciones que regulan las operaciones de las instituciones financieras. El 2 de noviembre no está considerado como día de descanso obligatorio para todos los trabajadores conforme a la Ley Federal del Trabajo.

¿ABRIRÁN LOS BANCOS EL 1 Y 2 DE NOVIEMBRE DE 2026?

La respuesta es no para la atención habitual en sucursales durante esas fechas. El domingo 1 de noviembre los bancos cerrarán como ocurre normalmente los fines de semana, mientras que el lunes 2 está marcado como día inhábil bancario.

La disposición de la CNBV establece que las instituciones financieras supervisadas deben cerrar sus puertas y suspender operaciones presenciales durante esa jornada. Sin embargo, algunas entidades pueden operar en días inhábiles si cumplen con las condiciones y los avisos previstos por la autoridad. Por ello, conviene verificar directamente con cada banco si existe alguna excepción.

Las operaciones regulares en ventanilla se reanudarán el martes 3 de noviembre, en los horarios habituales de cada institución.

$!El domingo 1 de noviembre los bancos cerrarán como ocurre normalmente los fines de semana.
El domingo 1 de noviembre los bancos cerrarán como ocurre normalmente los fines de semana. FOTO: CUARTOSCURO

¿QUÉ SERVICIOS BANCARIOS ESTARÁN DISPONIBLES?

El cierre de sucursales no significa que los clientes se queden sin alternativas para administrar su dinero. Durante el 1 y 2 de noviembre podrán utilizar los canales digitales y otros servicios disponibles de acuerdo con su banco.

Entre las opciones se encuentran:

- Cajeros automáticos: para retirar efectivo, consultar saldos y realizar otras operaciones habilitadas.

- Aplicaciones móviles: permiten consultar movimientos, revisar cuentas y realizar transferencias.

- Banca por internet: ofrece opciones para efectuar pagos y administrar productos financieros.

- Pagos con tarjeta: podrán realizarse en establecimientos que acepten este medio de pago.

Es importante considerar que algunas transferencias, pagos o trámites pueden tener condiciones y tiempos de procesamiento específicos. Si necesitas atención personalizada o entregar documentos, lo recomendable es anticipar la visita.

Megapuentes de Noviembre 2026... estos son los días de descanso de la SEP y los trabajadores en México

¿EL 2 DE NOVIEMBRE ES DÍA DE DESCANSO OBLIGATORIO?

No. El Día de Muertos no aparece entre las fechas de descanso obligatorio establecidas por la Ley Federal del Trabajo. Esto significa que el cierre bancario no implica que todas las empresas y centros laborales deban suspender actividades.

Para evitar contratiempos, revisa los horarios de tu sucursal y realiza con anticipación cualquier trámite que requiera atención presencial.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Día De Muertos
Tradiciones
Bancos

Localizaciones


México

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Cambios en el logotipo del INE

Cambios en el logotipo del INE
true

Sheinbaum: Su alteza (no tan) serenísima
Cuauhtémoc Blanco habría perdido su visa estadounidense, según información difundida por el periodista Carlos Loret de Mola.

Cuauhtémoc Blanco habría perdido su visa de EU y le habrían impedido abordar un vuelo
El hermano del exalcalde de Uruapan aseguró que la pareja vivió junta solo 15 días antes del asesinato del político.

‘Vivieron juntos solo 15 días’... Juan Manzo asegura que Grecia Quiroz nunca fue esposa de Carlos Manzo
El nuevo Frente Frío se aproxima al noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; azotará con lluvias, heladas de -5 grados, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
El cine y las plataformas de streaming se han convertido en el principal catálogo de inspiración para los disfraces más virales de la temporada.

De la pantalla a la fiesta: los personajes que dominan este Halloween y Saltillo
¡Ni la tormenta las detuvo! Kim Kardashian y el elenco de ‘Todo Vale’ conquistan CDMX

¡Ni la tormenta las detuvo! Kim Kardashian y el elenco de ‘Todo Vale’ conquistan CDMX
Kylian Mbappé enfrenta una crisis comercial en China tras sus declaraciones sobre Mao Zedong, que provocaron la pérdida de patrocinios y restricciones a LaLiga.

Mbappé pierde patrocinadores y China mantiene veto a LaLiga pese a disculpas del Real Madrid