Cristiano Ronaldo supera a Messi y es elegido el Balón de Oro de todos los tiempos

Cristiano Ronaldo volvió a superar a Lionel Messi en una elección vinculada con el Balón de Oro. Este miércoles, el portugués fue declarado ganador del B.O.A.T. (Ballon d’Or of All Time), una votación de la organización del premio para identificar la edición más recordada por los aficionados. La distinción correspondió al Balón de Oro que Cristiano conquistó en 2008, cuando brillaba con el Manchester United. Aquella campaña, el delantero marcó 42 goles en todas las competiciones, levantó la Premier League y la Champions League, además de obtener la Bota de Oro europea gracias a sus 31 anotaciones en el campeonato inglés.

En el resultado definitivo, la versión de Cristiano Ronaldo de 2008 terminó por delante del Lionel Messi de 2012, año en que el argentino estableció una marca de 91 goles en el calendario. El tercer puesto fue para el propio portugués por su Balón de Oro de 2017, conseguido durante su etapa con el Real Madrid. La consulta, impulsada por France Football en el marco del 70 aniversario del Balón de Oro, enfrentó a diez futbolistas que habían ganado el premio al menos dos veces. Entre los candidatos figuraron Johan Cruyff, Michel Platini, Marco van Basten, Ronaldo Nazário, Franz Beckenbauer y Alfredo Di Stéfano. A diferencia de la elección anual, decidida por periodistas, el B.O.A.T. quedó en manos del público.

La votación estuvo abierta del 1 al 27 de octubre, cada participación costaba un euro y era posible votar varias veces. La organización reveló que 5 mil 9 personas emitieron más de un voto. Aunque el resultado reaviva el debate entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, existe una precisión importante: el B.O.A.T. no es un sexto Balón de Oro para el portugués ni un trofeo oficial adicional. Los propios organizadores aclararon que se trata de una consulta popular, distinta del Super Balón de Oro que recibió Di Stéfano en 1989. Cristiano mantiene cinco Balones de Oro, obtenidos en 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017, mientras Messi conserva el récord con ocho. Sin modificar ese palmarés, la elección de 2026 coloca a la temporada de Manchester United del portugués como la favorita de los aficionados del mundo entre las campañas premiadas.