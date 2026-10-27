¿Ya lo viste? Documental revela cómo la reunión de Kate del Castillo y Sean Penn habría frenado la captura de ‘El Chapo’

La amarga experiencia que vivió Kate del Castillo tras su encuentro con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán vuelve a ser tema de conversación con el estreno de una nueva serie documental que aborda las circunstancias de la búsqueda del narcotraficante más allá de su fuga y posterior recaptura.

‘Operación Cisne Negro’, la serie documental de N+ Docs, se estrenó ayer 27 de octubre de 2026 en ViX. El director Héctor Lasso y el investigador Samuel Adam presentan testimonios y material inédito sobre la segunda fuga de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán del penal del Altiplano, el 11 de julio de 2015, y su recaptura, el 8 de enero de 2016, en Los Mochis, Sinaloa.

Según el documental, la reunión del 2 de octubre de 2015 entre Guzmán, Kate del Castillo y Sean Penn, en la sierra de Sinaloa, provocó que la CIA suspendiera temporalmente el apoyo de inteligencia al gobierno de Enrique Peña Nieto. La intención habría sido evitar poner en riesgo a los dos ciudadanos estadounidenses.