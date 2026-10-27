¿Ya lo viste? Documental revela cómo la reunión de Kate del Castillo y Sean Penn habría frenado la captura de ‘El Chapo’

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    ¿Ya lo viste? Documental revela cómo la reunión de Kate del Castillo y Sean Penn habría frenado la captura de ‘El Chapo’
    Punto. Kate del Castillo y Sean Penn se reunieron con Joaquín Guzmán en octubre de 2015, un encuentro que vuelve al centro del debate con el estreno del documental. FOTO: INTERNET

‘Operación Cisne Negro’, de N+ Docs, reconstruye la fuga de 2015 y la recaptura de Joaquín Guzmán en 2016

La amarga experiencia que vivió Kate del Castillo tras su encuentro con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán vuelve a ser tema de conversación con el estreno de una nueva serie documental que aborda las circunstancias de la búsqueda del narcotraficante más allá de su fuga y posterior recaptura.

‘Operación Cisne Negro’, la serie documental de N+ Docs, se estrenó ayer 27 de octubre de 2026 en ViX. El director Héctor Lasso y el investigador Samuel Adam presentan testimonios y material inédito sobre la segunda fuga de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán del penal del Altiplano, el 11 de julio de 2015, y su recaptura, el 8 de enero de 2016, en Los Mochis, Sinaloa.

Según el documental, la reunión del 2 de octubre de 2015 entre Guzmán, Kate del Castillo y Sean Penn, en la sierra de Sinaloa, provocó que la CIA suspendiera temporalmente el apoyo de inteligencia al gobierno de Enrique Peña Nieto. La intención habría sido evitar poner en riesgo a los dos ciudadanos estadounidenses.

PARTE IMPORTANTE: LOS TESTIMONIOS

Lasso señaló que uno de los testimonios de inteligencia mexicana describe que la agencia estadounidense los dejó “ciegos y sordos”. De acuerdo con ese relato, la interrupción del apoyo habría prolongado la operación de tres a seis meses. Un agente de la Marina, identificado como ‘Águila’, relató: “Nos comunicamos con la gente de la CIA y nos dicen que no podía continuar porque estaba involucrado Sean Penn”.

Miguel Ángel Osorio Chong, entonces secretario de Gobernación, confirmó en la serie que Washington pidió no intervenir para evitar riesgos a sus ciudadanos. Las autoridades mexicanas utilizaban una plataforma de la CIA con imágenes en tiempo real para rastrear a Guzmán. Tras la suspensión, perdieron parte de ese apoyo.

La producción revisó más de 100 documentos judiciales y más de 12 mil fojas, además de entrevistar a más de 60 personas. Incluye entrevistas con Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, Alfonso Navarrete Prida, Arely Gómez y Renato Sales Heredia.

Miedos modernos y raíces ancestrales: el terror mexicano vive una nueva era

Consta de dos episodios de aproximadamente 60 minutos cada uno y contiene más de 40 minutos de imágenes inéditas. Se trata de un formato basado en testimonios e investigación periodística, no en dramatizaciones con actores. (Con información de Agencia México)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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