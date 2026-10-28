Santiago Giménez marca y mete al Porto a Semifinales; Johan Vásquez tumba a la Juventus

Santiago Giménez y Johan Vásquez protagonizaron una jornada positiva para los mexicanos en Europa. El delantero anotó en su primera titularidad con el Porto, que venció 1-0 al Académico de Viseu en la Copa de la Liga de Portugal, mientras el defensa fue titular y capitán del Genoa en la sorpresiva victoria 2-0 sobre la Juventus por la Serie A. En el Estadio do Dragão, en Oporto, Giménez recibió por primera vez la confianza de Francesco Farioli para arrancar un encuentro desde su llegada al futbol portugués.

El atacante respondió con el gol que inclinó la eliminatoria de cuartos de final y acercó a los Dragones a la disputa del título. El mexicano avisó al minuto 25, cuando se anticipó a la defensa para rematar un centro de Souza, pero su disparo terminó estrellándose en el poste. Antes del descanso apareció su oportunidad: una mano de Hugo Gambor dentro del área, revisada por el VAR, permitió señalar un penalti que Giménez convirtió al minuto 45, engañando al portero Juan Soriano.

La anotación representó su segundo gol con el Porto y el primero frente a su afición. El anterior también había llegado desde los once pasos, el 12 de septiembre, en la goleada 4-1 contra Casa Pia. Tras varios encuentros como suplente y problemas para recuperar continuidad, el exjugador de Cruz Azul y Milan aprovechó una oportunidad clave para competir por más minutos. En Italia, Johan Vásquez tuvo motivos para celebrar. El zaguero mexicano formó parte del once inicial del Genoa de Daniele De Rossi, que derrotó 2-0 a la Juventus en el Estadio Luigi Ferraris, de Génova, en la novena jornada de la Serie A. Kingsley Ehizibue abrió el marcador al minuto 12 y Tommaso Baldanzi amplió la ventaja al 28. Con Vásquez en la línea defensiva, el Genoa controló las aproximaciones del equipo dirigido por Luciano Spalletti y mantuvo su portería en cero ante uno de los rivales de mayor peso del campeonato.

La victoria permitió al Genoa alcanzar 10 puntos y enlazar dos triunfos, después del 1-0 conseguido frente al Venezia. Para los mexicanos, la jornada dejó dos señales alentadoras: Giménez recuperó protagonismo con gol incluido y Vásquez reafirmó su importancia como líder de la defensa italiana.