$!Alarma explosión en gasera en Nuevo León

México
/ 14 octubre 2025
    Explosión en gasera “Nat Gas” de Monterrey deja un hombre lesionado tras fuga en una revolvedora de Cemex; autoridades controlaron el siniestro y restablecieron la circulación en la zona. Fotos: cortesía
Una explosión en la gasera “Nat Gas” de Monterrey provocó la movilización de cuerpos de emergencia; el conductor de una revolvedora de Cemex resultó lesionado.

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre lesionado dejó la explosión en una gasera cuando un camión tipo revolvedora aparentemente sufrió una fuga y eso causó el incidente, en Nuevo León.

Protección Civil del estado informó que los hechos fueron reportados en la gasera “Nat Gas” que se ubica en avenida Félix U Gómez y avenida Los Ángeles, en la colonia Industrial Benito Juárez, en Monterrey.

El percance se registró a las 05:50 horas de este martes y se vio involucrado un vehículo de la empresa Cemex. El operador de la unidad refirió que se encontraba cargando gas cuando escuchó la explosión.

El lesionado fue identificado como el propio conductor de la revolvedora de nombre Juan José Romero Mata, de 36 años, quien fue valorado por elementos de la Cruz Roja.

En el sitio se trabajó en coordinación con distintas dependencias para el control y la eliminación de riesgos.

Durante las maniobras se vio afectada la vialidad; sin embargo, posteriormente se abrió por completo la circulación de la avenida Félix U Gómez.

AUTORIDADES SE MOVILIZARON PARA ATENDER EXPLOSIÓN EN GASERA

Al sitio se movilizaron elementos de PCNL, Protección Civil Monterrey, Policía de Monterrey, Bomberos Nuevo León, Cruz Roja y Guardia Nacional.

El sitio fue turnado al área de inspección de Protección Civil estatal para evaluar posibles daños estructurales.

Trascendió que en el sitio también se atendió a un despachador y una mujer encargada del lugar, quienes no sufrieron lesiones de consideración.

