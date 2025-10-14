$!Alarma explosión en gasera en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre lesionado dejó la explosión en una gasera cuando un camión tipo revolvedora aparentemente sufrió una fuga y eso causó el incidente, en Nuevo León.

Protección Civil del estado informó que los hechos fueron reportados en la gasera “Nat Gas” que se ubica en avenida Félix U Gómez y avenida Los Ángeles, en la colonia Industrial Benito Juárez, en Monterrey.

El percance se registró a las 05:50 horas de este martes y se vio involucrado un vehículo de la empresa Cemex. El operador de la unidad refirió que se encontraba cargando gas cuando escuchó la explosión.

El lesionado fue identificado como el propio conductor de la revolvedora de nombre Juan José Romero Mata, de 36 años, quien fue valorado por elementos de la Cruz Roja.

En el sitio se trabajó en coordinación con distintas dependencias para el control y la eliminación de riesgos.

Durante las maniobras se vio afectada la vialidad; sin embargo, posteriormente se abrió por completo la circulación de la avenida Félix U Gómez.