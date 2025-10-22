Alarma incendio en vivienda en donde almacenaba pirotecnia, en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Un siniestro en una vivienda en donde almacenaban pirotecnia ocasionó la movilización de elementos de Bomberos y Protección Civil, en Nuevo León, este miércoles.

Protección Civil del estado informó del incendio que se registró durante la madrugada y fue reportado por vecinos de la zona que alcanzaron a escuchar las detonaciones y las luces ocasionadas por la pirotecnia.

Los hechos se registraron en el inmueble ubicado en la calle Francisco Montes de Oca, en la colonia Benito Juárez, en el municipio de Guadalupe.

Al momento del arribo de los elementos de PCNL en el sitio ya se encontraban elementos de Bomberos de Guadalupe y Protección Civil de ese mismo municipio que trabajaban en sofocar el fuego.

HIJO DE LA DUEÑA DEL INMUEBLE SE ENCONTRABA JUGANDO EN EL ÁREA DONDE SE ALMACENABA LA PIROTECNIA

La propietaria del lugar se identificó como Mirna M. S., de 40 años, quien declaró que la pirotecnia la tenían en ese sitio almacenada desde el año pasado y que uno de sus hijos se encontraba jugando en el área, sin saber cómo se activó el material.

En el sitio, ubicado en el porche de la casa en donde tienen una dulcería, se consumieron diversos artículos como mesas, cartón y dulces durante el incendio.

En el sitio no se reportaron personas lesionadas y se descargaron riesgos para los vecinos del sector.

El lugar quedó a cargo de Protección Civil municipal, así como la Policía de ese mismo ayuntamiento.