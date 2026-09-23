Alcalde de Juchitán y a ‘La Parca’ son detenidos por extorsión agravada en Oaxaca

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    Alcalde de Juchitán y a ‘La Parca’ son detenidos por extorsión agravada en Oaxaca
    Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán, fue detenido durante un operativo interinstitucional en Oaxaca. SSPC

Miguel Sánchez Altamirano y ‘La Parca’ fueron detenidos en Oaxaca por órdenes de aprehensión relacionadas con extorsión y delitos contra la seguridad del Estado

El presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, y Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, fueron detenidos en Oaxaca durante un operativo interinstitucional, informó este miércoles el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ambos contaban con órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.

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DETIENEN A ALCALDE DE JUCHITÁN DURANTE OPERATIVO

García Harfuch informó que la detención se realizó durante un despliegue en Oaxaca en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal.

“En el marco de la política de Cero Impunidad instruida por la Presidenta @Claudiashein (...) detuvieron a Miguel ‘N’, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, y a Carlos Alberto ‘N’, alias ‘La Parca’”, informó el funcionario.

La SSPC detalló que las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas como parte del Operativo Enjambre, mediante el cual se desarrollaron investigaciones relacionadas con servidores públicos presuntamente vinculados con actividades delictivas y con esquemas de protección a grupos delincuenciales.

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INVESTIGACIÓN LOS RELACIONA CON ESTRUCTURA CRIMINAL

Según la información oficial, las investigaciones identificaron una estructura criminal relacionada con presuntos delitos de extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio.

García Harfuch señaló que las indagatorias también relacionan a los detenidos con esquemas de protección que presuntamente habrían facilitado las operaciones de grupos delictivos en la región.

La SSPC indicó que, a partir de distintas líneas de investigación, se identificó al presidente municipal y a otra persona que contaban con órdenes de aprehensión vigentes, por lo que se desplegó el operativo que derivó en sus detenciones.

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UIF BLOQUEA CUENTAS RELACIONADAS CON LA INVESTIGACIÓN

Como parte de las acciones relacionadas con el caso, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó la inmovilización de recursos y el bloqueo de cuentas de personas vinculadas con los hechos investigados.

La medida, de acuerdo con García Harfuch, busca afectar la capacidad financiera de la estructura investigada.

La SSPC señaló que las investigaciones y acciones operativas continuarán para desarticular la estructura criminal y sus redes de protección.

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AUTORIDADES MANTIENEN OPERATIVO EN OAXACA

La dependencia federal informó que se mantiene una coordinación con la Secretaría de Gobernación y el Gobierno de Oaxaca para fortalecer la seguridad y garantizar la gobernabilidad en la zona.

García Harfuch también señaló que las acciones operativas continuarán y que se informará sobre nuevas detenciones conforme se concreten.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad indicaron que mantendrán la coordinación con las autoridades locales para combatir la extorsión, desarticular estructuras criminales y proteger la seguridad y el patrimonio de las familias de Oaxaca.

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Steph León

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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