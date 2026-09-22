Cae ‘Don Flaco’, presunto operador financiero de precursores químicos de China; es requerido por EU

Autoridades federales de México detuvieron en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, a José Ángel ‘N’, alias ‘Don Flaco’, requerido por autoridades de Estados Unidos por delitos de tráfico de droga, captura mediante una operación conjunta entre instituciones de seguridad de ambos países. De acuerdo con las investigaciones, ‘Don Flaco’ está relacionado con el tráfico de droga, también es señalado como coordinador y financiador de una organización dedicada al traslado de precursores químicos de China a México y EU. Quien además fue designado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense.

El arresto se produjo como intercambio de información entre agencias mexicanas y estadounidenses, según informó en redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló que la detención se hizo en cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de extradición. La detención de José Ángel Rivera Zazueta fue resultado de una acción coordinada entre la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Agencia de Investigación Criminal, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Ambas instituciones trabajaron con información compartida por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. Indicó que con cooperación internacional, responsabilidad compartida y respeto irrestricto a la soberanía cierran el paso al dinero que financia a las organizaciones criminales que hacen daño en México y en otros países.

Y responde a mecanismos binacionales de intercambio de datos entre las agencias de seguridad mexicanas y estadounidenses sobre organizaciones criminales que operan en ambos territorios, misma que permitió ubicar y ejecutar la detención respetando los procedimientos legales que rigen los procesos de extradición entre los países.

¿QUIÉN ES ‘DON FLACO’? Rivera Zazueta es señalado como el coordinador y financiador de una organización dedicada al traslado de precursores químicos desde China hacia México y Estados Unidos. Estas sustancias son utilizadas comúnmente en la producción de drogas sintéticas. Presuntamente, ‘Don Flaco’ habría cumplido un rol de liderazgo dentro de esta red, encargado tanto de la coordinación logística como del financiamiento de las operaciones de tráfico que involucra el desplazamiento de estos insumos químicos entre tres países: China, como origen, y México y Estados Unidos, como destinos finales.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se trataba de una organización que operaba a nivel mundial, entre Estados Unidos, México, América del Sur y Central, Europa, Asia, África y Australia; los precursores importados desde China se destinaban a la fabricación de fentanilo, MDMA, metanfetaminas, 2C-B y ketamina. Según la periodista Anabel Hernández, Rivera Zazueta fue presuntamente el principal operador de Ismael ‘El Mayo’ Zambada en la Ciudad de México, cargo que en algún momento ocupó Jesús ‘Rey’ Zambada García, hermano de Zambada.