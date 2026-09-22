Detienen a ‘El Tavo’, presunto líder criminal en Ojinaga, vinculado al atentado contra aeronave de la Policía

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México
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    Detienen a ‘El Tavo’, presunto líder criminal en Ojinaga, vinculado al atentado contra aeronave de la Policía
    Los detenidos fueron identificados como Octavio V. L., de 32 años y Axel A. A., de 30 años. Cortesía

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que además se llevó a cabo el aseguramiento de un arsenal

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- Dos personas fueron detenidas y se llevó a cabo el aseguramiento de un arsenal, además de vehículos y dinero en efectivo, como parte del operativo de seguridad que se mantiene desplegado en el municipio de Ojinaga, por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de Chihuahua.

Los detenidos fueron identificados como Octavio V. L., de 32 años y Axel A. A., de 30 años, quienes presuntamente están vinculados al atentado contra la aeronave de la Policía del Estado que se registró hace unos días, donde un elemento resultó herido.

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De acuerdo con información de inteligencia que se dio a conocer, Octavio V. L., alias “El tavo” y/o “el 13”, es identificado como uno los presuntos líderes criminales en la zona fronteriza, además de ser buscado por autoridades de los Estados Unidos, donde cuenta con una orden de extradición vigente.

Durante la acción que se realizó la tarde del 21 de septiembre, se aseguraron 11 armas largas de diversos calibres, entre ellas rifles tipo AR-15, armas calibre 7.62 x 39 mm y.223, un FN SCAR calibre.223 y un FN P90 calibre 5.7 x 28 mm, además de 24 cargadores, 2,920 cartuchos útiles y cuatro chalecos balísticos.

DETENIDOS SON PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES

Asimismo, se aseguró una camioneta Ford Ranger Raptor color negro, que cuenta con reporte de robo en Estados Unidos, además de una motocicleta sin series de identificación, así como 19 mil 400 dólares estadounidenses en efectivo, dinero con el cual pretendían evadir el arresto.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, para determinar su situación jurídica por su probable participación en hechos relacionados con violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, posesión de vehículo con reporte de robo y presunta elaboración o alteración de documentos de identificación vehicular, además de lo que resulte de las investigaciones.

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La SSPE mantiene el despliegue operativo en la región de Ojinaga, en coordinación con las autoridades competentes, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y seguridad en la zona.

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