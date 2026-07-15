Alerta AMIS por incremento de robo de autobuses de pasajeros

La directora general de la AMIS, Norma Alicia Rosas, informó que entre julio de 2025 y junio de 2026 el robo de vehículos asegurados disminuyó 16.2%, al pasar de 60 mil 698 a 50 mil 891 unidades, el nivel más bajo registrado en los últimos cinco años. En promedio, durante ese periodo fueron robados 139 vehículos asegurados al día, con un promedio de recuperación de 45%.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) alertó sobre un incremento en el robo de autobuses de pasajeros durante el último año, al tiempo que reportó una disminución en el robo de vehículos asegurados y de unidades de carga en el país.

Sin embargo, advirtió que el comportamiento fue distinto en el caso de los autobuses de pasajeros, cuyo robo aumentó de 68 a 162 unidades en el último año, mientras que el resto del equipo pesado mostró una tendencia descendente.

”Lo más relevante aquí es que sí estemos muy atentos, estamos en coordinación con las autoridades para ver cuáles son esos tramos en donde se están robando más los autobuses”, dijo Rosas.

Explicó que, de acuerdo con la información recabada por el sector asegurador, parte de estas unidades son utilizadas posteriormente para la comisión de otros delitos, por lo que ya forman parte de las estrategias de seguridad implementadas por las autoridades federales en carreteras.

SINALOA, LA ENTIDAD CON MAYOR INCIDENCIA DE ROBO CON VIOLENCIA

En contraste, el robo de equipo pesado disminuyó 13.6% en el último año, al pasar de 9 mil 549 a 8 mil 246 unidades aseguradas. Además, la recuperación de este tipo de vehículos mejoró de 56% a 61%, equivalente a un avance de cinco puntos porcentuales.

La directora de la AMIS atribuyó la reducción en el robo de vehículos a la coordinación entre aseguradoras y autoridades, así como a la Estrategia BALAM de la Guardia Nacional, enfocada en combatir el robo al autotransporte mediante intercambio de información, monitoreo en tiempo real, vigilancia aérea y terrestre, inteligencia y uso de tecnología en corredores carreteros.

Detalló que el esquema opera en 12 estados, cubre 22 tramos carreteros y vigila 938 kilómetros considerados estratégicos, mientras que el sector asegurador aporta información estadística y herramientas digitales para identificar zonas de mayor incidencia.

La asociación también reportó una reducción en el robo con violencia. La proporción de este tipo de casos bajó de 57.9% a 53% a nivel nacional, aunque Sinaloa continúa como la entidad con mayor incidencia, donde ocho de cada diez robos de vehículos asegurados ocurren con violencia.

Rosas destacó que las seis entidades con mayor incidencia de robo de vehículos asegurados registraron reducciones durante el último año. El Estado de México reportó una disminución de 22.5%; Puebla, de 29%; la Ciudad de México, de 17.8%; Sinaloa, de 16%; Guanajuato, de 8.2%; y Jalisco, de 5%. En conjunto, estas bajas contribuyeron a la reducción observada a nivel nacional.

ESTOS FUERON LOS AUTOS MÁS ROBADOS EN MÉXICO EN PRIMER SEMESTRE

De acuerdo con la AMIS, el Nissan Versa se mantuvo como el vehículo asegurado más robado en México durante los últimos 12 meses, con 2 mil 112 unidades sustraídas, aunque la cifra representó una disminución de 11% respecto al periodo previo.

Le siguieron los tractocamiones Kenworth, con mil 792 robos, y las motocicletas Bajaj de 111 a 250 centímetros cúbicos, con mil 370 casos.

También figuraron la Nissan NP300, con mil 284 unidades robadas, y el Nissan March, con mil 175 casos, el único modelo del listado que registró un ligero incremento de 1.8% frente al año anterior.

En cuanto al robo con violencia, la Toyota Hilux Pick Up encabezó la lista, ya que 83.1% de los robos de este modelo ocurrieron mediante el uso de violencia, seguida por camiones Freightliner, semirremolques tipo caja seca, unidades International y tractocamiones Kenworth.