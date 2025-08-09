Alerta Profeco del riesgo de ingesta de imanes en juguete para bebés

CIUDAD DE MÉXICO- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México emitió una alerta para advertir sobre el riesgo de ingesta de imanes de un juguete para bebés y niños pequeños de la marca Tegu.

“El llamado obedece a que los imanes incluidos en el juguete para bebés, niñas y niños, que funcionan para apilar los bloques, podrían desprenderse, ser ingeridos y alojarse en el sistema digestivo, provocando lesiones graves o fatales”, precisó la Profeco en un comunicado oficial.

Además, la Procuraduría detalló que la firma Tegu Holding Inc. iniciará el reemplazo gratuito de los productos por otros que cumplan “con los estándares de calidad y seguridad necesarios”.

La advertencia se refiere específicamente a 190 unidades de los juegos de bloques magnéticos apilables flotantes modelo STA-BGY-801T, denominado ‘Rainbow’ y STA-BTP-806T, ‘Big Top’.

La autoridad precisó que la vigilancia oficial comenzó desde el pasado 31 de julio y no tiene fecha de vencimiento.

Aunque hasta el 21 de julio no se habían registrado incidentes en México, la Profeco recomendó a padres y tutores suspender el uso inmediato del producto y proceder con el reemplazo.

Por su parte, indicó que la empresa Tegu habilitó canales de atención para quienes hayan adquirido estos modelos, a través de su sitio web, correo electrónico y número telefónico.