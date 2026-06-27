Alertan en Nuevo León por presencia de polvos del Sahara
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Alertan por la presencia del polvo del Sahara que estaría ingresando este fin de semana en el estado
Para este fin de semana se espera en Nuevo León el ingreso de polvo del Sahara que estaría afectando la calidad del aire.
El gobierno del estado alertó sobre la presencia de este polvo y solicitó a la ciudadanía estar atenta a las redes de Protección Civil del estado, así como consultar la calidad del aire en: http://aire.nl.gob.mx/.
El polvo del Sahara, cuyo nombre científico es “Capa de Aire Sahariano”, se forma al sur del desierto del Sahara en África; sin embargo, es transportado a lo largo del Atlántico Tropical y el Caribe hasta llegar a México.
La cantidad de polvo que ingresa en nuestra nación depende de la intensidad del viento y la concentración del mismo sobre África. Además de trasladar grandes cantidades de polvo, estas nubes que llegan a México transportan gran cantidad de nutrientes provenientes del suelo africano.