Alertan en Nuevo León por presencia de polvos del Sahara

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Alertan en Nuevo León por presencia de polvos del Sahara
    Alertan en Nuevo León por presencia de polvos del Sahara Vanguardia

Alertan por la presencia del polvo del Sahara que estaría ingresando este fin de semana en el estado

Para este fin de semana se espera en Nuevo León el ingreso de polvo del Sahara que estaría afectando la calidad del aire.

El gobierno del estado alertó sobre la presencia de este polvo y solicitó a la ciudadanía estar atenta a las redes de Protección Civil del estado, así como consultar la calidad del aire en: http://aire.nl.gob.mx/.

El polvo del Sahara, cuyo nombre científico es “Capa de Aire Sahariano”, se forma al sur del desierto del Sahara en África; sin embargo, es transportado a lo largo del Atlántico Tropical y el Caribe hasta llegar a México.

https://vanguardia.com.mx/informacion/alerta-climatica-el-fenomeno-de-el-nino-podria-intensificarse-con-fuerza-a-finales-de-2026-AN21688585

La cantidad de polvo que ingresa en nuestra nación depende de la intensidad del viento y la concentración del mismo sobre África. Además de trasladar grandes cantidades de polvo, estas nubes que llegan a México transportan gran cantidad de nutrientes provenientes del suelo africano.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Clima
Contaminación
Calidad del aire

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Aficionado de corazón

Aficionado de corazón
true

Riquelme y el tablero del rey
Unos 115 barcos pudieron salir del estrecho en los últimos días, y aún hay alrededor de 500 en la zona, dijo Arsenio Domínguez, secretario general de la agencia.

EU ataca a Irán en respuesta a ataque contra un buque que según Trump violó el alto al fuego
La SRE recordó los medios de atención para emergencias de la embajada de México en Caracas, en caso de requerir asistencia o protección consular para personas mexicanas.

SRE alista repatriación de 26 mexicanos tras terremotos en Venezuela
Para los partidos del Mundial que se realizarán el 29 de junio en Monterrey y 30 de junio en Ciudad de México, se informaron decretos para suspender clases e implementar teletrabajo para servidores públicos.

Decretan suspender clases y home office por partidos del Mundial el 29 de junio en Nuevo León y el 30 en CDMX
España dejó fuera a Uruguay del Mundial 2026, mientras Cabo Verde logró una histórica clasificación a 16avos.

Mundial 2026: España manda a casa a Uruguay y Cabo Verde firma el milagro: enfrentarán a la Argentina de Messi
CRT estableció un calendario escalonado desde agosto hasta el último día del 2026, 31 de diciembre, para que los usuarios completen el trámite dependiendo del último número de su línea telefónica.

Con la nueva prórroga para registro de celulares, ¿qué pasa si NO quiero vincular mi línea con la CURP?
Embargo de vivienda en México: conoce qué significa una notificación, cuáles son tus derechos y los pasos legales para defender tu patrimonio.

¿Pegaron una notificación de embargo sobre tu casa?... Qué hacer y los pasos legales para defenderte en México