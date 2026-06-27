Alertan en Nuevo León por presencia de polvos del Sahara

Para este fin de semana se espera en Nuevo León el ingreso de polvo del Sahara que estaría afectando la calidad del aire.

El gobierno del estado alertó sobre la presencia de este polvo y solicitó a la ciudadanía estar atenta a las redes de Protección Civil del estado, así como consultar la calidad del aire en: http://aire.nl.gob.mx/.

El polvo del Sahara, cuyo nombre científico es “Capa de Aire Sahariano”, se forma al sur del desierto del Sahara en África; sin embargo, es transportado a lo largo del Atlántico Tropical y el Caribe hasta llegar a México.