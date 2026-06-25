Alerta climática: El fenómeno de “El Niño” podría intensificarse con fuerza a finales de 2026

Las proyecciones meteorológicas para la segunda mitad de 2026 anticipan un cambio significativo en las condiciones climáticas globales y regionales. De acuerdo con el pronóstico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), existe una probabilidad superior al 95 por ciento de que el fenómeno de “El Niño” se desarrolle durante el segundo semestre de este año. Los modelos indican que este evento meteorológico podría alcanzar una intensidad clasificada entre las categorías de fuerte o muy fuerte.

Jorge Zavala Hidalgo, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que este fenómeno natural se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales en el océano Pacífico ecuatorial, central y oriental. “El Niño” constituye la fase cálida del ciclo conocido como Oscilación del Sur, cuya contraparte fría es el fenómeno de “La Niña”. Aunque la probabilidad de ocurrencia es casi certera, los especialistas mantienen el monitoreo para determinar su magnitud definitiva.

Impacto en las precipitaciones y temperaturas de México

La consolidación de este fenómeno alterará de forma directa el régimen de lluvias en el territorio mexicano. A partir del mes de julio, se pronostica una disminución en los niveles de precipitación en comparación con los promedios históricos. Aunque la temporada de lluvias continuará su curso regular, las precipitaciones se presentarán con una menor intensidad en gran parte del país.

Este patrón de sequía relativa se prevé que se extienda hacia la primavera de 2027, afectando principalmente a las regiones del centro, sur y la península de Yucatán. En contraste, la zona noroeste del país, especialmente el estado de Baja California, suele registrar un comportamiento opuesto, con lluvias por encima del promedio durante los primeros meses del año.

La relación entre la falta de lluvia y el incremento térmico es estrecha; la reducción de nubosidad y humedad propicia que las temperaturas se eleven de forma considerable, un escenario similar al observado durante el año 2024, cuando se rompieron récords de calor debido a condiciones de baja precipitación.