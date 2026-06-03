Alfonso Durazo rechaza investigación de EU y responde a Los Angeles Times: “Casi sudo agua bendita”

La publicación sostiene que autoridades de Estados Unidos estarían investigando a Durazo y al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, por presuntos vínculos con actividades ilícitas. Asimismo, señala que al mandatario sonorense le habría sido cancelada su visa de turista y que contaría con un permiso especial para ingresar a territorio estadounidense bajo la figura denominada “beneficio público significativo”.

El posicionamiento del mandatario estatal se produjo durante una conferencia de prensa realizada este miércoles en el Salón Gobernadores del Palacio de Gobierno de Sonora, horas después de la publicación de un reportaje elaborado por Los Angeles Times en colaboración con Puente News Collaborative y firmado por los periodistas Steve Fisher y Kate Linthicum.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, rechazó los señalamientos difundidos por el diario Los Angeles Times respecto a una presunta investigación de autoridades estadounidenses en su contra y aseguró que mantiene vigente su visa, además de negar cualquier vínculo con grupos criminales.

ALFONSO DURAZO NIEGA ACUSACIONES PUBLICADAS EN LOS ANGELES TIMES

Al ser cuestionado por representantes de medios de comunicación sobre la publicación, el gobernador rechazó la información y afirmó que el reportaje carece de fuentes identificables.

“Primeramente, como lo he dicho en otras ocasiones, no muerdan todos los anzuelos. Esa nota no tiene absolutamente ninguna fuente. Tengo mi visa vigente, no tengo complicidades ni con grupos criminales, pero tampoco compromiso de colaboración con ningún país extranjero”, declaró.

Durazo aseguró además que no ha recibido notificación alguna por parte de autoridades estadounidenses sobre alguna investigación en su contra.

El mandatario señaló que su trayectoria política constituye su principal respaldo frente a los señalamientos publicados.

“Si toda una vida, toda una trayectoria no te pone a salvo de infamias o notas falsas, pues francamente estás condenado. Lo que me pone a salvo es toda una vida. Aquí en el pueblo todos nos conocemos y todos nos sabemos todo; aquí no se puede ocultar absolutamente nada y si hubiese la menor corruptela o complicidad, ustedes se hubieran enterado”, expresó.

“AQUÍ NO SE PUEDE OCULTAR ABSOLUTAMENTE NADA”, DECLARA ALFONSO DURAZO

Durante su intervención, Durazo insistió en que su actuación pública ha sido conocida por la ciudadanía sonorense a lo largo de los años.

“Lo que me pone a salvo es toda una vida. No esta declaración de no vinculación con ningún grupo criminal. Ustedes saben cómo hemos trabajado aquí en el estado”, afirmó.

Añadió que cualquier conducta irregular habría sido conocida públicamente.

“Y aquí en el pueblo, todos nos conocemos y todos nos sabemos todo. Aquí no se puede ocultar absolutamente nada. Y si hubiese la menor corruptela, fíjense bien, la menor corruptela, la menor complicidad, ustedes hubiesen sido los primeros en enterarse. No necesitan ustedes información de otras fuentes”, señaló.

El gobernador calificó la publicación como una información sin sustento.

“Creo que el mundo está un poco patas arriba. Hemos escuchado aquí en Sonora lecciones de moral de grandes píos. Así están las cosas ahora. Es una nota más sin fuente, como muchas otras que lamentablemente luego circulan sin absolutamente ningún sustento”, manifestó.

ALFONSO DURAZO AFIRMÓ QUE SEGUIRÁ TRABAJANDO PESE A PRESUNTOS SEÑALAMIENTOS

Durazo indicó que continuará desempeñando sus funciones al frente del gobierno estatal mientras, dijo, los señalamientos se confrontan con los hechos.

“Continuaré trabajando como siempre lo he hecho y dejaré que esas infamias se topen en algún momento con la verdad”, declaró.

También respondió a versiones relacionadas con la supuesta cancelación de su visa. “No tengo. Pero tampoco creo que deba ir a Estados Unidos solo para probar que tengo visa. Tampoco me veo mostrando mi visa para demostrar a un periodista sin fuente que tengo mi visa vigente”, comentó.

Respecto a una eventual investigación, sostuvo que corresponde a las autoridades estadounidenses aclarar cualquier situación. “Ahora, si hay alguna investigación, corresponde a las autoridades norteamericanas precisar la información”, agregó.

ALFONSO DURAZO NIEGA DISTANCIAMIENTO CON AUTORIDADES ESTADOUNIDENSES

Durante la conferencia, el mandatario estatal afirmó que mantiene comunicación institucional con representantes diplomáticos de Estados Unidos.

“No, no he tenido contacto con él, aunque hay comunicación frecuente con ambos cónsules”, dijo al ser cuestionado sobre presuntos cambios en su relación con autoridades estadounidenses.

Como ejemplo, mencionó una reunión reciente relacionada con temas ambientales en la frontera.

“No, hace mucho, un par de semanas, tal vez tuve una gira por Nogales con la cónsul de Estados Unidos ahí en la parte norte del estado para revisar cuestiones de aguas negras que llegan a Estados Unidos, en fin y buscar medidas de solución”, explicó.