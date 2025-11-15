Alicia Matías recibirá medalla de honor póstuma tras salvar a su nieta de la explosión de una pipa

México
/ 15 noviembre 2025
    Alicia Matías recibirá medalla de honor póstuma tras salvar a su nieta de la explosión de una pipa
    Clara Brugada anunció un reconocimiento póstumo para Alicia Matías Teodoro durante la ceremonia de la Insignia Yaotl en honor a las víctimas de la explosión en el Puente de la Concordia. FOTO: VANGUARDIA

Brugada dará medalla de honor póstuma a Alicia Matías Teodoro, quien murió al proteger a su nieta durante la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que se otorgará una medalla de honor póstuma a Alicia Matías Teodoro, quien perdió la vida tras proteger a su nieta de 2 años durante la explosión de una pipa de gas LP ocurrida el 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

El anuncio se realizó este viernes 14 de noviembre durante la primera ceremonia de entrega de la Insignia Yaotl, encabezada por la mandataria capitalina desde el Altar a la Patria. En el evento, Brugada solicitó un minuto de silencio en memoria de las 32 personas fallecidas por el siniestro.

Entre ellas mencionó de manera especial a Alicia Matías Teodoro, quien murió a consecuencia de las quemaduras que sufrió y que la mantuvieron hospitalizada en el Hospital de Traumatología Magdalena de las Salinas, donde falleció dos días después de la explosión.

ENTREGARÁN MEDALLA A ALICIA MATÍAS CUANDO SU NIETA REGRESE DE RECIBIR TRATAMIENTO POR QUEMADURAS

La jefa de Gobierno informó que el reconocimiento póstumo se entregará cuando la menor, identificada como Jazlyn, regrese a su hogar una vez concluido el proceso de recuperación médica que mantiene desde hace dos meses.

Cuando regrese la nieta de Alicia, Jazlyn, a casa, después de su recuperación, esta ciudad entregará de manera póstuma una medalla de honor a la señora Alicia, en reconocimiento a su valor extraordinario, a su coraje y a su ejemplo”, señaló.

Brugada también anunció que se llevará a cabo un encuentro con el personal médico que participó en la atención de las víctimas del siniestro. De acuerdo con sus declaraciones, el evento reunirá a médicos, doctoras, enfermeras y demás trabajadores de la salud que han intervenido en el seguimiento y recuperación de las personas lesionadas.

EXPLOSIÓN DE PIPA DE GAS EN PUENTE LA CONCORDIA COBRÓ LA VIDA DE 32 PERSONAS Y DEJÓ A DECENAS DE HERIDOS

El anuncio ocurre dos meses después de la explosión registrada cuando una pipa de gas LP volcó y posteriormente estalló al circular por el puente vehicular de La Concordia, en los límites de Iztapalapa y Nezahualcóyotl. El incendio que se generó alcanzó diversos vehículos y viviendas cercanas, provocando la muerte de 32 personas y dejando decenas de heridos.

Un mes después de la tragedia, el 10 de octubre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que la causa del accidente fue la falta de pericia del conductor aunada al exceso de velocidad. Como parte del proceso legal y de acompañamiento a las víctimas, el organismo dio a conocer el pasado 4 de noviembre que se han alcanzado 27 acuerdos reparatorios con familiares de las personas fallecidas.

Una de las víctimas que más tocó el corazón de los mexicanos fue Alicia Matías Teodoro, quien protegió a su nieta de las llamas, cubriéndola con su cuerpo, durante el incendio provocado por la explosión de la pipa de gas en el puente La Concordia.

Temas


Muertes
Reconocimiento
incendios

Localizaciones


Ciudad de México

Personajes


Clara Brugada

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

