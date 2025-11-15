Alicia Matías recibirá medalla de honor póstuma tras salvar a su nieta de la explosión de una pipa

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que se otorgará una medalla de honor póstuma a Alicia Matías Teodoro, quien perdió la vida tras proteger a su nieta de 2 años durante la explosión de una pipa de gas LP ocurrida el 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. El anuncio se realizó este viernes 14 de noviembre durante la primera ceremonia de entrega de la Insignia Yaotl, encabezada por la mandataria capitalina desde el Altar a la Patria. En el evento, Brugada solicitó un minuto de silencio en memoria de las 32 personas fallecidas por el siniestro. Entre ellas mencionó de manera especial a Alicia Matías Teodoro, quien murió a consecuencia de las quemaduras que sufrió y que la mantuvieron hospitalizada en el Hospital de Traumatología Magdalena de las Salinas, donde falleció dos días después de la explosión. TE PUEDE INTERESAR: Fallece Alicia Matías, la ‘abuela heroína’ que protegió con su cuerpo a su nieta en la explosión de Iztapalapa

ENTREGARÁN MEDALLA A ALICIA MATÍAS CUANDO SU NIETA REGRESE DE RECIBIR TRATAMIENTO POR QUEMADURAS La jefa de Gobierno informó que el reconocimiento póstumo se entregará cuando la menor, identificada como Jazlyn, regrese a su hogar una vez concluido el proceso de recuperación médica que mantiene desde hace dos meses. “Cuando regrese la nieta de Alicia, Jazlyn, a casa, después de su recuperación, esta ciudad entregará de manera póstuma una medalla de honor a la señora Alicia, en reconocimiento a su valor extraordinario, a su coraje y a su ejemplo”, señaló. Brugada también anunció que se llevará a cabo un encuentro con el personal médico que participó en la atención de las víctimas del siniestro. De acuerdo con sus declaraciones, el evento reunirá a médicos, doctoras, enfermeras y demás trabajadores de la salud que han intervenido en el seguimiento y recuperación de las personas lesionadas.