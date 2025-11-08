Explosión de pipa de combustible en la carretera México-Puebla

México
/ 8 noviembre 2025
    Explosión de pipa de combustible en la carretera México-Puebla FOTO: VANGUARDIA

Se reportó que la explosión provocó una gran columna de humo, visible desde varios puntos de distancia del siniestro

El 8 de noviembre se reportó que en la carretera México-Puebla, cerca del municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México, una pipa de combustible se volcó y explotó.

La explosión se desencadenó en un incendio, el cual provocó el cierre a la circulación de ambos sentidos. El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 48 de la autopista.

Hasta el momento no se han registrado víctimas o lesionados por el siniestro; sin embargo, las autoridades ya no permiten el tránsito a la autopista México-Puebla, desde la caseta San Marcos.

La CAPUFE informó que los oficiales de tránsito se han encargado de redirigir a los conductores a la carretera federal. Elementos del cuerpo de Bomberos acudieron a la zona.

Se reportó que la explosión de la pipa causó una gran columna de humo; visible desde varios ángulos del Estado de México.

Temas


accidentes viales
Autopistas
Carreteras

Localizaciones


Edomex
Puebla
México

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

