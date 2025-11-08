Explosión de pipa de combustible en la carretera México-Puebla
Se reportó que la explosión provocó una gran columna de humo, visible desde varios puntos de distancia del siniestro
El 8 de noviembre se reportó que en la carretera México-Puebla, cerca del municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México, una pipa de combustible se volcó y explotó.
La explosión se desencadenó en un incendio, el cual provocó el cierre a la circulación de ambos sentidos. El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 48 de la autopista.
Hasta el momento no se han registrado víctimas o lesionados por el siniestro; sin embargo, las autoridades ya no permiten el tránsito a la autopista México-Puebla, desde la caseta San Marcos.
La CAPUFE informó que los oficiales de tránsito se han encargado de redirigir a los conductores a la carretera federal. Elementos del cuerpo de Bomberos acudieron a la zona.
Se reportó que la explosión de la pipa causó una gran columna de humo; visible desde varios ángulos del Estado de México.