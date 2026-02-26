Alista Cámara de Diputados análisis de reforma electoral; descarta Monreal ‘fast track’

Ante la posibilidad de que la presidenta Claudia Sheinbaum envíe su iniciativa de reforma electoral a la Cámara de Diputados el próximo lunes, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, dijo que se analizará sin prisa y serán las comisiones encargadas de analizar el proyecto las que decidan si realizarán parlamento abierto u otro mecanismo de discusión “el tiempo que decidan”.

”Hasta en tanto se formalice la iniciativa, que, ya la Presidenta, hoy anunció que lo más probable es que llegue a la Cámara de Diputados, aquí la vamos a recibir, vamos a procesarla, vamos a abrir el espacio para la discusión plural de todos los partidos sin excepción y sin exclusión, una vez que llegue, vamos a iniciar todo el proceso formal, sin actuar fast track, sin vías rápidas, sin aceleración legislativa, dándole el tiempo a la reflexión y a la discusión racional”, dijo.

Explicó que el Congreso de la Unión tiene hasta mayo como plazo para aprobar la reforma electoral, para que pueda aplicarse en el proceso electoral del siguiente año.

”No nos corre la prisa porque es una reforma muy importante, y tenemos hasta tres meses antes del inicio del proceso, es decir, si en septiembre se inicia el proceso de 2027, se pueden realizar reformas constitucionales y legales tres meses antes, estamos hablando del mes de junio, julio y agosto, nos queda hasta el último día del mes de mayo”, detalló Monreal.

En cuanto al desacuerdo de Morena con sus aliados, PT y PVEM, por la reforma electoral, insistió en que se trata de un desacuerdo temporal, y los llamó a actuar “con moderación, no nos ofendamos, no nos descalifiquemos, mejor discutamos con razones, con argumentos la iniciativa que llegue, no conviene descalificarnos previamente antes de que llegue la iniciativa”.

Y añadió que “siempre habrá apertura para modificar, lo hemos hecho, recuerden la última de las reformas más difíciles, que fue la del agua, su iniciativa la modificamos como en 70 artículos”.