Procesan a 4 por terrorismo en Guanajuato por disturbios tras caída de ‘El Mencho’

La Fiscalía General del Estado (FGE) logró la vinculación a proceso penal de cuatro personas por el delito de terrorismo y la judicialización de 26 más detenidas durante los disturbios del domingo pasado en la entidad.

El Grupo de Inteligencia Operativa del Estado detalló que 48 personas fueron detenidas el 22 de febrero de 2026 por hechos violentos en diversos municipios de Guanajuato, y 18 se encuentran libres bajo reservas de ley.

”Desde el primer momento, la Fiscalía de Guanajuato radicó las carpetas de investigación correspondientes, integrando datos de prueba sólidos y contundentes, lo que ha permitido avanzar con firmeza en su judicialización”.

Cuatro personas tienen la calidad de coautores en los procesos iniciados en su contra.

Otras se judicializaron por su probable responsabilidad en la comisión de delitos tales como terrorismo, delincuencia organizada, contra la salud y portación de arma de fuego.

El domingo 48 personas fueron detenidas cuando se registraron sucesos violentos de quema de establecimientos comerciales, bloqueos y autos incendiados y aseguraron mil 46 objetos e indicios.

La FGE detalló que procedió a la judicialización de 26 carpetas de investigación iniciadas contra diversas personas detenidas.

Además, explicó que 18 personas quedaron en libertad bajo las reservas de ley, al no reunirse por el momento los elementos suficientes para formular imputación en su contra, sin que ello impida que se sigan las líneas de investigación que cada caso en particular presenta. Entre los indicios asegurados se encuentran armas de fuego de diversos calibres, cartuchos útiles, vehículos, motocicletas, teléfonos celulares, bombas molotov, diversos tipos de droga, bidones con gasolina e instrumentos utilizados para la comisión de los hechos.