Alista INDEP nuevas subastas de bienes recuperados; se reportaron alrededor de 800 millones de pesos devueltos

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    Alista INDEP nuevas subastas de bienes recuperados; se reportaron alrededor de 800 millones de pesos devueltos
    El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado alista nuevas subastas de mercancías provenientes de las aduanas. VANGUARDIA/ARCHIVO

El INDEP prepara nuevas subastas de bienes recuperados, incluidos artículos casi nuevos, para obtener recursos destinados a escuelas y programas de bienestar.

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) prepara nuevas subastas de bienes recuperados, principalmente mercancías procedentes de las aduanas, con las que busca generar recursos para programas de bienestar, escuelas y otros proyectos sociales durante el último trimestre de 2026.

Durante la conferencia matutina del viernes 16 de octubre, Mónica Fernández Balboa, directora general del organismo, informó que se están reforzando las operaciones de comercialización para incrementar los ingresos obtenidos mediante la venta de estos bienes.

La funcionaria explicó que, durante los primeros dos años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el instituto ha mantenido distintas estrategias para recuperar recursos y canalizarlos a acciones de beneficio social. También señaló que parte de los ingresos proviene de la liquidación de entidades que estaban bajo su administración, entre ellas la extinta Financiera Nacional de Desarrollo.

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EL INDEP BUSCA SUPERAR LOS 800 MILLONES DE PESOS

Fernández Balboa recordó que durante el año pasado se reportaron alrededor de 800 millones de pesos recuperados, una cifra que la institución espera superar en 2026 con las operaciones previstas para los próximos meses.

“Estamos en el último trimestre del año, estamos reforzando operaciones con los eventos de comercialización”, explicó la titular del INDEP al referirse a los preparativos para las nuevas subastas.

La estrategia contempla integrar lotes de mercancías que serán puestos a disposición de los participantes mediante convocatorias públicas. De acuerdo con la funcionaria, el trabajo coordinado con las autoridades aduaneras permitirá incorporar productos que destacan por su estado de conservación.

“Son bienes muy interesantes y muy importantes porque vienen la mayoría casi nuevos”, señaló Fernández Balboa.

La dependencia indicó que los detalles sobre los artículos disponibles y las condiciones para participar se darán a conocer en próximas convocatorias. Por ello, las características de cada lote y los procedimientos de compra dependerán de la información que publique oficialmente el instituto.

RECURSOS PARA ESCUELAS Y PROGRAMAS SOCIALES

Además de las subastas, el INDEP obtiene ingresos mediante procesos de liquidación de entidades y otras operaciones relacionadas con los bienes bajo su administración. Estos recursos se destinan a diferentes objetivos, entre ellos programas de bienestar, proyectos de infraestructura pública y acciones de asistencia social.

Durante la presentación también se mencionaron 200 millones de pesos recuperados que serán destinados a escuelas, aunque no se detalló en la información proporcionada el calendario de entrega ni la distribución específica de ese monto.

Fernández Balboa añadió que el instituto ha entregado bienes para respaldar acciones de asistencia coordinadas por la Secretaría de Gobernación, principalmente en comunidades que requieren atención.

La funcionaria también hizo referencia a la preparación de un informe para explicar de dónde provienen los recursos recuperados, cómo se distribuyen y cuáles son los beneficios obtenidos a partir de estas operaciones.

NUEVAS CONVOCATORIAS DEFINIRÁN LOS BIENES DISPONIBLES

Las próximas subastas estarán vinculadas con la incorporación de mercancías provenientes de las aduanas y otros bienes administrados por el organismo. La disponibilidad de productos, sus características y las condiciones de venta se conocerán conforme se publiquen las convocatorias correspondientes.

El objetivo planteado por el INDEP es incrementar los ingresos obtenidos durante el cierre del año y mantener la canalización de recursos hacia proyectos públicos. Sin embargo, superar la cifra registrada en 2025 dependerá de los resultados que alcancen las operaciones programadas para 2026.

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DATOS CURIOSOS SOBRE LAS SUBASTAS DEL INDEP

· Mercancías casi nuevas: Algunos de los artículos que se integrarán a las próximas subastas provienen de las aduanas y, según la dependencia, se encuentran en condiciones cercanas a las de productos nuevos.

· Distintas fuentes de ingresos: Los recursos del instituto no proceden únicamente de las subastas; también pueden derivarse de procesos de liquidación de entidades bajo su administración.

· Destino social: El dinero recuperado puede canalizarse a programas de bienestar, infraestructura y proyectos educativos, según las asignaciones correspondientes.

· Convocatorias públicas: Las condiciones para participar, los lotes disponibles y los procedimientos de compra deben consultarse en la información oficial de cada evento.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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