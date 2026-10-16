¡Alerta Conagua por lluvias torrenciales!... Huracán Trudy amenaza a Jalisco y Colima; Frente Frío 2 a la Huasteca y Península de Yucatán

Durante la conferencia matutina del viernes 16 de octubre, Fabián Vázquez Romaña , coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que el ciclón presentaba una rápida intensificación y podría alcanzar la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson antes de aproximarse al litoral mexicano.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), advirtió sobre un escenario de lluvias intensas en distintas regiones de México ante la evolución del huracán Trudy y los efectos del frente frío número 2. El pronóstico contempla precipitaciones torrenciales, rachas de viento y oleaje elevado, principalmente en las costas del Pacífico y la región de la Huasteca.

De acuerdo con el funcionario, el sistema podría acercarse a las costas de Jalisco y Colima entre la madrugada del sábado y el domingo. Sin embargo, precisó que la trayectoria todavía presentaba incertidumbre, por lo que cualquier cambio en su desplazamiento podría modificar las condiciones meteorológicas previstas.

“Hay que tener mucho cuidado porque cualquier movimiento a la derecha o a la izquierda puede cambiar mucho las condiciones meteorológicas”, advirtió.

PREVÉN LLUVIAS DE HASTA 300 MILÍMETROS

Uno de los principales riesgos se encuentra en la cantidad de lluvia que podría acumularse durante el fin de semana. Según el pronóstico presentado por el SMN, algunas zonas podrían registrar entre 200 y 300 milímetros de precipitación entre viernes y domingo.

Las regiones bajo mayor vigilancia incluyen las costas de Michoacán, Colima y Jalisco, así como áreas de la Huasteca en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Puebla. También se prevén lluvias importantes en Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

La combinación de precipitaciones abundantes y suelos saturados podría favorecer el incremento repentino del nivel de ríos y arroyos, además de inundaciones y deslaves en zonas vulnerables. Por esta razón, las autoridades meteorológicas pidieron mantener la atención en los avisos oficiales.

“Va a llover en el centro también. Ayúdennos a difundir para que la población esté muy informada”, señaló Vázquez Romaña al referirse a la extensión de las zonas que podrían verse afectadas.

FRENTE FRÍO NÚMERO 2 AUMENTARÁ LOS RIESGOS

Además de la actividad ciclónica en el Pacífico, el frente frío número 2 avanzará sobre el norte del país y contribuirá a modificar las condiciones atmosféricas en distintas regiones.

El sistema frontal podría generar un descenso de temperaturas y fuertes rachas de viento, con velocidades de hasta 120 kilómetros por hora en las zonas señaladas por el pronóstico. Sus efectos también podrían alcanzar la Huasteca y otras áreas del territorio nacional, donde se esperan precipitaciones relevantes.

La interacción de ambos sistemas meteorológicos mantiene la atención sobre distintas entidades, debido a que las lluvias intensas pueden provocar crecidas repentinas, afectaciones en caminos y complicaciones en comunidades cercanas a cauces de agua.

Ante este panorama, se recomienda evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas, mantenerse lejos de las corrientes y seguir las instrucciones de Protección Civil. La evolución de Trudy y el desplazamiento del frente frío serán determinantes para conocer la intensidad y distribución final de las lluvias.