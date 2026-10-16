Mansión de ‘El Negro’ Durazo será sede de la Universidad Rosario Castellanos y bachillerato: gobierno de Sheinbaum

La propiedad, ubicada en las faldas del Ajusco, al sur de la Ciudad de México, fue construida durante la década de 1970 y estuvo relacionada con el exjefe de la Policía del Distrito Federal. Durante años, el lugar fue señalado como un símbolo de corrupción y abuso de autoridad por las características de sus instalaciones y los antecedentes de su propietario.

La antigua mansión de Arturo Durazo Moreno , conocida como El Partenón , dejará atrás su historia ligada al lujo y los excesos del poder para convertirse en un espacio dedicado a la educación. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el inmueble albergará instalaciones de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y del Bachillerato Nacional .

Mónica Fernández Balboa, directora general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), explicó que, por instrucciones de la presidenta, se determinó destinar el conjunto inmobiliario a fines educativos. La iniciativa busca aprovechar el espacio para ampliar las oportunidades de formación de jóvenes en los niveles medio superior y superior.

EL PARTENÓN, DE LOS EXCESOS DEL PODER A LA EDUCACIÓN

Durante la presentación del proyecto, Fernández Balboa recordó que la historia del inmueble está marcada por investigaciones relacionadas con su origen y posesión. De acuerdo con la funcionaria, las indagatorias identificaron irregularidades y el delito de defraudación fiscal, lo que derivó en la entrega de diversos bienes a la nación mediante una dación en pago.

“Durante años esta propiedad fue el símbolo de la corrupción, del abuso de autoridad y de recursos públicos que caracterizó aquellos tiempos”, expresó la titular del INDEP al referirse al pasado de la propiedad.

A finales de la década de 1990, una parte del conjunto fue entregada a la Academia Mexicana de Ciencias para realizar actividades vinculadas con la investigación y la educación. Con el nuevo proyecto, el Gobierno federal determinó que todo el inmueble tenga un uso educativo, mientras que la academia continuará sus actividades en otra sede cuya ubicación está por definirse.

UNA PROPIEDAD DE MÁS DE SEIS HECTÁREAS

El terreno supera las seis hectáreas y cuenta con instalaciones que reflejan la dimensión de los lujos asociados con su antiguo propietario. Entre ellas se encuentran una casa principal, discoteca, esculturas de estilo romano, helipuerto, caballerizas, plaza de toros, galgódromo, casino, alberca, lagos artificiales, invernadero y canchas deportivas.

El conjunto también dispone de un banco de tiro y otros espacios recreativos que contrastan con el uso académico que se busca establecer. La reconversión contempla aprovechar la propiedad para actividades relacionadas con la formación de estudiantes, aunque la distribución específica de las instalaciones no fue detallada en la información presentada.

Para avanzar con el proyecto participaron dependencias federales, el Gobierno de la Ciudad de México, la alcaldía Tlalpan y las instituciones educativas involucradas. La coordinación entre las autoridades será parte del proceso para concretar la nueva función del inmueble.

SHEINBAUM APUESTA POR RECUPERAR ESPACIOS PARA LOS JÓVENES

La transformación de El Partenón forma parte de una estrategia para destinar bienes bajo administración pública a proyectos de beneficio social. En este caso, el objetivo es que un lugar identificado durante décadas con los privilegios de un antiguo mando policial se convierta en un espacio para el aprendizaje.

Fernández Balboa destacó el sentido de la decisión y su impacto en el acceso a la educación para las nuevas generaciones.

“Decisiones como esta reivindican la labor de las instituciones públicas en favor de la juventud mexicana, transforman un símbolo de corrupción y abuso en un espacio de conocimiento y de esperanza”, afirmó.

La incorporación del inmueble a la Universidad Nacional Rosario Castellanos y al Bachillerato Nacional representa un cambio en el destino de una propiedad que durante años llamó la atención por sus dimensiones y características. Ahora, el reto será concretar su adaptación para recibir a estudiantes y desarrollar actividades académicas.