Mansión de ‘El Negro’ Durazo será sede de la Universidad Rosario Castellanos y bachillerato: gobierno de Sheinbaum

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México
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    Mansión de ‘El Negro’ Durazo será sede de la Universidad Rosario Castellanos y bachillerato: gobierno de Sheinbaum
    La antigua mansión de Arturo Durazo Moreno, ubicada al sur de la CDMX, albergará instalaciones de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y del Bachillerato Nacional. VANGUARDIA/ARCHIVO

Sheinbaum anuncia que El Partenón, la mansión de Arturo Durazo, será sede de la Universidad Rosario Castellanos y del Bachillerato Nacional

La antigua mansión de Arturo Durazo Moreno, conocida como El Partenón, dejará atrás su historia ligada al lujo y los excesos del poder para convertirse en un espacio dedicado a la educación. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el inmueble albergará instalaciones de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y del Bachillerato Nacional.

La propiedad, ubicada en las faldas del Ajusco, al sur de la Ciudad de México, fue construida durante la década de 1970 y estuvo relacionada con el exjefe de la Policía del Distrito Federal. Durante años, el lugar fue señalado como un símbolo de corrupción y abuso de autoridad por las características de sus instalaciones y los antecedentes de su propietario.

Mónica Fernández Balboa, directora general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), explicó que, por instrucciones de la presidenta, se determinó destinar el conjunto inmobiliario a fines educativos. La iniciativa busca aprovechar el espacio para ampliar las oportunidades de formación de jóvenes en los niveles medio superior y superior.

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EL PARTENÓN, DE LOS EXCESOS DEL PODER A LA EDUCACIÓN

Durante la presentación del proyecto, Fernández Balboa recordó que la historia del inmueble está marcada por investigaciones relacionadas con su origen y posesión. De acuerdo con la funcionaria, las indagatorias identificaron irregularidades y el delito de defraudación fiscal, lo que derivó en la entrega de diversos bienes a la nación mediante una dación en pago.

“Durante años esta propiedad fue el símbolo de la corrupción, del abuso de autoridad y de recursos públicos que caracterizó aquellos tiempos”, expresó la titular del INDEP al referirse al pasado de la propiedad.

A finales de la década de 1990, una parte del conjunto fue entregada a la Academia Mexicana de Ciencias para realizar actividades vinculadas con la investigación y la educación. Con el nuevo proyecto, el Gobierno federal determinó que todo el inmueble tenga un uso educativo, mientras que la academia continuará sus actividades en otra sede cuya ubicación está por definirse.

UNA PROPIEDAD DE MÁS DE SEIS HECTÁREAS

El terreno supera las seis hectáreas y cuenta con instalaciones que reflejan la dimensión de los lujos asociados con su antiguo propietario. Entre ellas se encuentran una casa principal, discoteca, esculturas de estilo romano, helipuerto, caballerizas, plaza de toros, galgódromo, casino, alberca, lagos artificiales, invernadero y canchas deportivas.

El conjunto también dispone de un banco de tiro y otros espacios recreativos que contrastan con el uso académico que se busca establecer. La reconversión contempla aprovechar la propiedad para actividades relacionadas con la formación de estudiantes, aunque la distribución específica de las instalaciones no fue detallada en la información presentada.

Para avanzar con el proyecto participaron dependencias federales, el Gobierno de la Ciudad de México, la alcaldía Tlalpan y las instituciones educativas involucradas. La coordinación entre las autoridades será parte del proceso para concretar la nueva función del inmueble.

SHEINBAUM APUESTA POR RECUPERAR ESPACIOS PARA LOS JÓVENES

La transformación de El Partenón forma parte de una estrategia para destinar bienes bajo administración pública a proyectos de beneficio social. En este caso, el objetivo es que un lugar identificado durante décadas con los privilegios de un antiguo mando policial se convierta en un espacio para el aprendizaje.

Fernández Balboa destacó el sentido de la decisión y su impacto en el acceso a la educación para las nuevas generaciones.

“Decisiones como esta reivindican la labor de las instituciones públicas en favor de la juventud mexicana, transforman un símbolo de corrupción y abuso en un espacio de conocimiento y de esperanza”, afirmó.

La incorporación del inmueble a la Universidad Nacional Rosario Castellanos y al Bachillerato Nacional representa un cambio en el destino de una propiedad que durante años llamó la atención por sus dimensiones y características. Ahora, el reto será concretar su adaptación para recibir a estudiantes y desarrollar actividades académicas.

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DATOS CURIOSOS SOBRE EL PARTENÓN

· Su nombre: El inmueble fue bautizado como El Partenón por su referencia a la arquitectura clásica griega, una imagen asociada con las esculturas y los elementos ornamentales de la propiedad.

· Una extensión considerable: Sus más de seis hectáreas equivalen a más de 60 mil metros cuadrados, una superficie que permite dimensionar el tamaño del conjunto.

· Un cambio de uso: La propiedad pasó de ser una residencia privada vinculada con el lujo a formar parte de los bienes destinados a fines públicos.

· Un nuevo propósito: Con el proyecto anunciado, el conjunto se perfila como un espacio de educación media superior y superior para jóvenes de la capital del país.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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