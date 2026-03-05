Alista INE multas por 706.9 millones de pesos a partidos políticos

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 5 marzo 2026
    Alista INE multas por 706.9 millones de pesos a partidos políticos
    Algunos casos serán remitidos al SAT o a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. CUARTOSCURO

Las sanciones corresponden a la detección de anomalías en el uso de las prerrogativas correspondientes a 2024

El Instituto Nacional Electoral (INE) plantea imponer multas por 706.9 millones de pesos a los seis partidos nacionales por irregularidades en las prerrogativas que recibieron en 2024.

La principal anomalía detectada es la falta de comprobación de los recursos o no demostrar que los servicios fueron reales, mientras que el gasto no se reportó en tiempo real. También se contemplan 51 procedimientos oficiosos, de dirigencias nacionales y estatales, pues hay duda sobre el origen o destino de recursos, de empresas contratadas y veracidad de datos.

TE PUEDE INTERESAR: Cae ‘Tobolio’, presunto líder de una célula del Cártel de Sinaloa, junto a otras tes personas

El órgano electoral enviará 50 casos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y uno a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, por una aportación de carácter ilegal, aunque el INE reconoce que las sanciones no han tenido un efecto disuasivo, pues las multas aumentan cada año.

La multa más alta sería para el Partido del Trabajo (PT), con 181.3 millones de pesos a su dirigencia nacional por diversas irregularidades, además de 33.6 millones a sedes estatales.

Para Morena, la multa es de 84.4 millones; para el PRI, 112.1 millones; para el PAN, 85.6 millones; MC, 43 millones; y el PVEM, 40.3 millones.

Entre consejeros hay división por el monto del PT, pues también le reclaman 83.7 millones de pesos entregados a personas físicas sin comprobar que los servicios contratados fueran reales, por lo que se dará vista al SAT.

Se señala a la dirigencia nacional de dar 41.4 millones de pesos a presuntos líderes en los estados para “gastos de viáticos y de viaje”, pero no se comprobó que los traslados fueron reales.

El partido argumentó que sesionan cada miércoles y que dirigentes se hospedan en la Ciudad de México entre uno y tres días.

Por otro lado, de Morena la sanción más alta fue por 20.5 millones de pesos, al no destinar el porcentaje mínimo de su financiamiento de 2024 a capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo política de mujeres, que ascendía a 13.7 millones de pesos.

En tanto, al PRI le abrirán una investigación, pues afirma que le pagó 35 millones de pesos a dos proveedores por el servicio de “investigación de mercado”, mismo que no fue comprobado.

Al PAN le observaron 4.4 millones de pesos destinados a “gastos generales”, pero no se demostraron los servicios adquiridos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Partidos políticos

Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

Selección de los editores
Los 10 puntos de la reforma electoral

Los 10 puntos de la reforma electoral
true

Huachicol fiscal: La cabeza del almirante Ojeda
Identifican restos de dos de los mineros secuestrados en enero en Concordia; los cuerpos fueron hallados en fosas clandestinas en la comunidad de El Verde.

Identifican restos de dos mineros secuestrados en Concordia; suman siete víctimas en fosas clandestinas
Alejandro Fernández, Carín León y Mijares encabezarán el festival musical “México Vibra”, una serie de conciertos programados en la Ciudad de México como parte de las celebraciones del Fan Fest rumbo al Mundial 2026.

‘México Vibra’: anuncian conciertos con Alejandro Fernández, Carín León y Mijares rumbo al Mundial 2026 en CDMX
Desde el 2 de marzo hasta el próximo jueves 19, la Beca Rita Cetina abrió su registros para que alumnos de nivel primaria que cursen en alguna escuela pública reciban el apoyo económico anual de dos mil 500 pesos.

Registro Beca Rita Cetina para Primaria 2026: paso a paso, links oficiales, y cómo digitalizar documentos
Mujeres saldrán a marchar el 8 de marzo, en conmemoración para el Día Internacional de las Mujeres.

Marcha del 8M: Consignas feministas para gritar y para escribir en tu cartel
La cantante Britney Spears fue arrestada en California por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol, según reportes policiales.

‘Usted no aprende verdad’... Arrestan a Britney Spears por conducir ebria en California
Claudia Sheinbaum anuncia concurso de dominadas para jóvenes que podrán ganar un boleto al partido inaugural del Mundial FIFA 2026.

Mundial FIFA 2026... Sheinbaum anuncia concurso de dominadas para ganar su boleto; mujeres de entre 16 y 25 años las participantes