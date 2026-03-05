Alista INE multas por 706.9 millones de pesos a partidos políticos

El Instituto Nacional Electoral (INE) plantea imponer multas por 706.9 millones de pesos a los seis partidos nacionales por irregularidades en las prerrogativas que recibieron en 2024.

La principal anomalía detectada es la falta de comprobación de los recursos o no demostrar que los servicios fueron reales, mientras que el gasto no se reportó en tiempo real. También se contemplan 51 procedimientos oficiosos, de dirigencias nacionales y estatales, pues hay duda sobre el origen o destino de recursos, de empresas contratadas y veracidad de datos.

El órgano electoral enviará 50 casos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y uno a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, por una aportación de carácter ilegal, aunque el INE reconoce que las sanciones no han tenido un efecto disuasivo, pues las multas aumentan cada año.

La multa más alta sería para el Partido del Trabajo (PT), con 181.3 millones de pesos a su dirigencia nacional por diversas irregularidades, además de 33.6 millones a sedes estatales.

Para Morena, la multa es de 84.4 millones; para el PRI, 112.1 millones; para el PAN, 85.6 millones; MC, 43 millones; y el PVEM, 40.3 millones.

Entre consejeros hay división por el monto del PT, pues también le reclaman 83.7 millones de pesos entregados a personas físicas sin comprobar que los servicios contratados fueran reales, por lo que se dará vista al SAT.

Se señala a la dirigencia nacional de dar 41.4 millones de pesos a presuntos líderes en los estados para “gastos de viáticos y de viaje”, pero no se comprobó que los traslados fueron reales.

El partido argumentó que sesionan cada miércoles y que dirigentes se hospedan en la Ciudad de México entre uno y tres días.

Por otro lado, de Morena la sanción más alta fue por 20.5 millones de pesos, al no destinar el porcentaje mínimo de su financiamiento de 2024 a capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo política de mujeres, que ascendía a 13.7 millones de pesos.

En tanto, al PRI le abrirán una investigación, pues afirma que le pagó 35 millones de pesos a dos proveedores por el servicio de “investigación de mercado”, mismo que no fue comprobado.

Al PAN le observaron 4.4 millones de pesos destinados a “gastos generales”, pero no se demostraron los servicios adquiridos.