$!Cae ‘Tobolio’, presunto líder de una célula del Cártel de Sinaloa, junto a otras tes personas

Régulo Gilberto "N", alias "Tobolio" o "TB", fue detenido este 5 de febrero en operativos realizados en los poblados de Soyatita y Pueblo de Alaya, Sinaloa, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Marina (Semar). En las acciones fueron capturadas otras tres personas y se aseguró un laboratorio clandestino. Hasta donde se ha informado, los acusados estarían vinculados a una célula delictiva dedicada a la producción y distribución de drogas sintéticas, con presuntos nexos al Cártel de Sinaloa. El informe oficial indica que los operativos fueron coordinados por la Semar, en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

ATRAPAN A MUJER CIRCULANDO EN VEHÍCULO SIN PLACAS EN SOYATITA Durante recorridos de prevención y vigilancia, las autoridades localizaron a una mujer, identificada como Karina Guadalupe “N” —alias “Dora”—, a bordo de un vehículo sin placas de circulación, por lo que se procedió a marcarle el alto y, posteriormente, se realizó una inspección de seguridad. En la inspección se encontraron aproximadamente mil dosis de drogas sintéticas, por lo que se detuvo a la mujer. “De acuerdo con labores de gabinete, se tuvo conocimiento que está relacionada con la adquisición de precursores químicos y con la logística para la distribución de drogas sintéticas”, especifica el comunicado de la Semar.

CAYERON OTROS DOS TRAS DETECCIÓN DE VEHÍCULO SIN PLACAS En una segunda acción realizada en el poblado de Pueblo de Alaya, los elementos de seguridad inspeccionaron un vehículo sin placas en el que viajaban tres personas identificadas como Régulo Gilberto “N”, José Jairo “N” y Jesús Geovany “N”, a quienes se les aseguraron tres armas largas, 11 cargadores, 250 cartuchos útiles y una mochila táctica. La Semar destacó que “líneas de investigación permitieron identificar a Régulo Gilberto “N” como líder de “El 19”, una célula delictiva generadora de violencia, dedicada a la producción de drogas sintéticas a gran escala en el estado de Sinaloa.

AUTORIDADES ASEGURARON UN LABORATORIO CLANDESTINO El aseguramiento del laboratorio clandestino fue gracias a las acciones de reconocimiento aéreo y terrestre en las inmediaciones del poblado de El Dorado. En el lugar, los uniformados localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino, donde aseguraron dos máquinas para la elaboración de tabletas, ollas de peltre y diversos contenedores con más de 500 litros de sustancias químicas empleadas en la producción de drogas sintéticas. Según explica el comunicado oficial, el valor estimado de estas sustancias en el mercado estadounidense se eleva hasta los mil 250 millones de dólares.

Los detenidos, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica. "Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para combatir a los generadores de violencia y evitar el tráfico y distribución de drogas".

