Alista México 255 militares y ayuda humanitaria para apoyar a Colombia tras sismo

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    Alista México 255 militares y ayuda humanitaria para apoyar a Colombia tras sismo
    El ‘Agrupamiento Cali’ sería de características similares al recientemente enviado a Venezuela tras sismo ocurrido allí. CUARTOSCURO

La Defensa prepara enviar a elementos especializados en búsqueda y rescate, así como medicamentos, alimentos y equipos

México ha preparado un contingente de 255 militares especializados en búsqueda y rescate, además de toneladas de medicamentos, alimentos y equipos para desplegarlo a Colombia en cuanto reciba una solicitud formal de ayuda del Gobierno de ese país, tras el sismo de magnitud 7.4 ocurrido el lunes y que dejó centenares de muertos y heridos.

Ricardo Trevilla Trejo, secretario de Defensa, explicó durante la conferencia de prensa presidencial que el Ejército activó el denominado ‘Agrupamiento Cali’, que “sería un agrupamiento muy similar al que apoyó a Venezuela”.

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El contingente, explicó el funcionario, estaría encabezado por un general e integrado por 255 militares, entre ellos especialistas en búsqueda y rescate, equipos caninos y personal sanitario y médico.

La operación contempla además el envío de cuatro toneladas de medicamentos y 8.4 toneladas de herramientas y equipo de rescate, además de teléfonos satelitales, radios, generadores eléctricos y tiendas de campaña.

El titular de la Defensa precisó que México tiene listas para embarcar 8.798 despensas y 13.890 canastas alimentarias, además de la ayuda médica.

El plan de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) prevé trasladar al personal y parte del material en dos aviones Boeing, mientras que el resto de la ayuda humanitaria viajaría en un avión Hércules C-130 y un Spartan de la Fuerza Aérea Mexicana.

El destino previsto es el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, que presta servicio a la ciudad colombiana de Cali.

Sin embargo, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aclaró que el despliegue todavía depende de una petición oficial de las autoridades colombianas.

”Estamos esperando la solicitud formal del Gobierno de Colombia, estamos listos para el momento que nos digan poder ir a ayudar”, afirmó la mandataria.

La preparación del contingente ocurre después de que Sheinbaum instruyera a las Fuerzas Armadas mexicanas a alistar personal y recursos para apoyar a Colombia, dentro de la política de asistencia humanitaria que México ha desplegado ante emergencias en otros países de América Latina.

El Gobierno mexicano ha recurrido en otras ocasiones a equipos militares especializados para brindar ayuda internacional ante desastres y emergencias, mediante contingentes de búsqueda, rescate, atención médica y distribución de suministros.

Trevilla indicó que el ‘Agrupamiento Cali’ tendría características similares al contingente desplegado previamente para brindar asistencia humanitaria en Venezuela y afirmó que todo el personal y los suministros están preparados para salir una vez que Colombia formalice la petición de apoyo.

El terremoto en Colombia, en el que han fallecido al menos 240 hasta el momento, se sintió a las 07:34 hora local (12:34 GMT), tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros, y provocó daños en buena parte del centro y occidente del país.

Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia son las principales ciudades que permanecen en alerta roja por la magnitud de los daños, y en total cuentan al menos 165 edificios colapsados.

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