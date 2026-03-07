Alumnos del CBTA 190 en Morelos, son captados inhalando presunta droga dentro del salón de clases

Posteriormente, ambos inhalan la sustancia por la nariz utilizando un objeto similar a un popote, mientras otros compañeros permanecen en el salón realizando actividades normales.

La grabación, de aproximadamente 24 segundos , muestra a varios jóvenes con uniforme deportivo escolar dentro del aula. En las imágenes se aprecia a dos estudiantes sentados en sus pupitres frente a varias líneas de un polvo blanco colocadas sobre teléfonos celulares.

Un video difundido en redes sociales ha generado indignación y preocupación entre padres de familia y autoridades educativas, luego de que se observara a estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) número 190 , en el municipio de Ocuituco, Morelos , aparentemente inhalando una sustancia ilícita dentro de un salón de clases.

Durante el video, se escucha a la persona que graba decir “el primero en acabar gana”, lo que ha llevado a usuarios de redes sociales a señalar que los estudiantes aparentemente realizaban una especie de competencia para inhalar la sustancia.

El material se viralizó rápidamente en plataformas digitales, acumulando cientos de miles de visualizaciones en pocas horas, lo que desató un debate sobre el consumo de drogas entre estudiantes y la vigilancia dentro de los planteles educativos.

Tras la difusión del video, al menos tres alumnos fueron suspendidos, de acuerdo con reportes difundidos por medios y redes sociales.

Posteriormente, los jóvenes involucrados publicaron otro video en el que ofrecieron disculpas y asumieron la responsabilidad por lo ocurrido.

En la grabación, uno de los estudiantes que participó en el incidente señaló que el error fue exclusivamente de ellos y pidió no responsabilizar al plantel educativo por los hechos.

Por su parte, la dirección del CBTA 190 informó que el caso continúa bajo análisis mediante los protocolos escolares, al tiempo que convocó a una reunión con padres de familia para abordar la situación y definir las medidas correspondientes.

El caso ha generado preocupación entre habitantes de Ocuituco y usuarios de redes sociales, quienes cuestionan la posible presencia de consumo o distribución de drogas entre menores de edad en las inmediaciones del plantel.

Hasta el momento, las autoridades educativas analizan lo ocurrido para determinar las sanciones y reforzar las medidas de prevención dentro de la institución.