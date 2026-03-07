Alumnos del CBTA 190 en Morelos, son captados inhalando presunta droga dentro del salón de clases

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 7 marzo 2026
    Alumnos del CBTA 190 en Morelos, son captados inhalando presunta droga dentro del salón de clases
    En las imágenes se aprecia a dos estudiantes sentados en sus pupitres frente a varias líneas de un polvo blanco colocadas sobre teléfonos celulares. ESPECIAL

El material se viralizó rápidamente en plataformas digitales, acumulando cientos de miles de visualizaciones en pocas horas

Un video difundido en redes sociales ha generado indignación y preocupación entre padres de familia y autoridades educativas, luego de que se observara a estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) número 190, en el municipio de Ocuituco, Morelos, aparentemente inhalando una sustancia ilícita dentro de un salón de clases.

La grabación, de aproximadamente 24 segundos, muestra a varios jóvenes con uniforme deportivo escolar dentro del aula. En las imágenes se aprecia a dos estudiantes sentados en sus pupitres frente a varias líneas de un polvo blanco colocadas sobre teléfonos celulares.

TE PUEDE INTERESAR: 8M: Avanza lenta participación económica de mujeres

Posteriormente, ambos inhalan la sustancia por la nariz utilizando un objeto similar a un popote, mientras otros compañeros permanecen en el salón realizando actividades normales.

Durante el video, se escucha a la persona que graba decir “el primero en acabar gana”, lo que ha llevado a usuarios de redes sociales a señalar que los estudiantes aparentemente realizaban una especie de competencia para inhalar la sustancia.

El material se viralizó rápidamente en plataformas digitales, acumulando cientos de miles de visualizaciones en pocas horas, lo que desató un debate sobre el consumo de drogas entre estudiantes y la vigilancia dentro de los planteles educativos.

Tras la difusión del video, al menos tres alumnos fueron suspendidos, de acuerdo con reportes difundidos por medios y redes sociales.

Posteriormente, los jóvenes involucrados publicaron otro video en el que ofrecieron disculpas y asumieron la responsabilidad por lo ocurrido.

En la grabación, uno de los estudiantes que participó en el incidente señaló que el error fue exclusivamente de ellos y pidió no responsabilizar al plantel educativo por los hechos.

Por su parte, la dirección del CBTA 190 informó que el caso continúa bajo análisis mediante los protocolos escolares, al tiempo que convocó a una reunión con padres de familia para abordar la situación y definir las medidas correspondientes.

El caso ha generado preocupación entre habitantes de Ocuituco y usuarios de redes sociales, quienes cuestionan la posible presencia de consumo o distribución de drogas entre menores de edad en las inmediaciones del plantel.

Hasta el momento, las autoridades educativas analizan lo ocurrido para determinar las sanciones y reforzar las medidas de prevención dentro de la institución.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Adicciones
Drogas
Menores De Edad

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Los hombres con los mayores ingresos en Coahuila representan el doble de las mujeres que están en el mismo tabulador.

8M: Acaparan los hombres salarios más altos en Coahuila
La Presidenta pidió a los estudiantes ayudar a ubicar a quienes hayan dejado de asistir a clases.

‘Vamos por ti hasta tu casa’: Sheinbaum estrena plan anti-deserción y pide ‘cazar’ a los que faltan
Una juez de Control del estado de Morelos vinculó a proceso a Jared Alejandro ‘N’, de 21 años de edad, por el delito de desaparición de persona cometida por particulares agravada, en perjuicio de Kimberly Joselin, estudiante de la UAEM.

Vinculan a proceso a Jared Alejandro ‘N’ por la desaparición de la estudiante Kimberly Joselin
El Poder Judicial de Coahuila ha advertido la necesidad de ampliar la plantilla de juzgadores locales.

Tiene Coahuila una de las tasas más bajas de jueces por cada 100 mil habitantes
La frase “lo personal es político”, popularizada por Carol Hanisch en el ensayo The Personal Is Political, explica cómo las experiencias privadas reflejan estructuras sociales de poder

‘Lo personal es político’: cuál es el origen y significado de una de las consignas clave del feminismo
Estudio revela que la estancia promedio de turistas que asistan al Mundial a Monterrey, será de dos días, por lo que Saltillo deberá buscar estrategias para alargar la estancia de los visitantes.

Extender hospedaje de visitantes al Mundial más allá de partidos, reto para Monterrey y Saltillo
El 8 de marzo ciudades se pintarán de morado y verde al sonido de las voces que exigen justicia, respeto y reconocimiento.

Marcha 8M: Horarios y rutas de las manifestaciones feministas en CDMX, Monterrey y Guadalajara
Posicionamiento. El cantante monclovense respondió en redes sociales a las denuncias difundidas por su esposa, Fernanda Redondo.

‘Soy incapaz de hacer daño a una mujer’: Rechaza Rafa González, de Los Recoditos, acusaciones