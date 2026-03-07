8M: Avanza lenta participación económica de mujeres

/ 7 marzo 2026
#8M
    8M: Avanza lenta participación económica de mujeres
    El sitio advierte que la participación de las mujeres en el mercado laboral en México ha cambiado poco en los últimos 20 años: de 41.4 por ciento en 2005 a 43.9 en 2015 y a 45.7 en 2025. REFORMA

La escolaridad y la inseguridad, subrayó, son factores que influyen en la participación económica de las mujeres

México se ubica en el lugar 127, entre 184 países, por el nivel de participación económica de las mujeres, determinado por la proporción de las mayores de 15 años que tiene trabajo o busca uno, de acuerdo con información del Banco Mundial.

El dato está contenido en la plataforma Mujeres en la Economía del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

TE PUEDE INTERESAR: Asegura Harfuch que el poder del CJNG se ha debilitado desde operativo contra 'El Mencho'

En tanto, señala, persiste la brecha salarial entre hombres y mujeres. Por cada 100 pesos que gana en un hombre, apunta, una mujer percibe en promedio 86 pesos.

”Esta desigualdad refleja factores estructurales como la concentración laboral en ciertos sectores, mayor presencia en la informalidad e interrupciones asociadas con el cuidado”, indicó el Imco en un comunicado.

Persisten además, alertó, altos niveles de informalidad, de 55 por ciento para las mujeres por 49 por ciento para los hombres, diferencia similar a la registrada en 2005.

Y las mujeres siguen cargando con casi tres cuartas partes, 73 por ciento, del trabajo del hogar y de cuidados.

Seis entidades, detalló el Imco, registran una tasa de participación económica de las mujeres superior a 50 por ciento: Baja California Sur, Colima, Ciudad de México, Nayarit, Yucatán y Quintana Roo.

En el otro extremo están Veracruz y Zacatecas con una tasa de 41 por ciento.

