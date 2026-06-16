Amotac anuncia paro para el 24 de junio; transportistas de NL se sumarán

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    Amotac anuncia paro para el 24 de junio; transportistas de NL se sumarán
    Amotac convocó a paro nacional el 24 de junio por inseguridad, robos y extorsiones en carreteras y retenes; habrá movilización en todo México. Archivo

Amotac realizará un paro a nivel nacional y los transportistas de Nuevo León se sumarán por lo que están llamando a una concentración sobre la Carretera a Laredo, a partir de las 07:30 horas

Monterrey, Nuevo León.- Ante las condiciones de inseguridad que prevalecen en las carreteras del país, así como extorsiones en retenes federales y militares, integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C (Amotac) informó de un paro nacional para el próximo 24 de junio, en el cual participarán transportistas de Nuevo Léon.

A través de un comunicado, la organización detalló que el paro está programado a partir de las 8:00 horas en todos los estados del país y se llevará a cabo de forma pacífica.

La concentración en esta entidad se realizará a partir de las 07:30 horas en el semáforo ubicado por las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la Carretera a Laredo, en Escobedo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/disminuye-planton-del-cnte-en-el-zocalo-EF21424572

PROTESTA SURGE DEBIDO A SOLICITUDES NO ATENDIDAS POR LAS AUTORIDADES

La protesta tiene su origen en una serie de solicitudes que no han sido atendidas por las autoridades, como seguridad en las carreteras.

“Actualmente vivimos la peor etapa de violencia y delincuencia en las carreteras nacionales, carecemos de vigilancia y operativos realmente efectivos por parte de Guardia Nacional, a diario nos roban y matan operadores”, denunció Amotac.

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DENUNCIAN COBROS EXCESIVOS

También son víctimas de cobros excesivos en los servicios de grúas tanto federales como estatales y municipales, por lo que exigen que se obligue a estos servidores a respetar sus tarifas oficiales.

Otra situación que enfrentan es el pago de permisos municipales que se exigen para ingresar a las ciudades a realizar su trabajo de abastecer mercancías y la canasta básica.

Amotac también exigió un alto a las extorsiones en retenes federales y militares, así como al retiro de circulación de sus unidades en el área metropolitana cuando exista el pago de daños a los municipios por parte de las aseguradoras.

Además, solicitaron un alto a las extorsiones de parte de ministeriales de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), entre otras demandas.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

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