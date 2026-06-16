$!Amotac anuncia paro para el 24 de junio; transportistas de NL se sumarán

Monterrey, Nuevo León.- Ante las condiciones de inseguridad que prevalecen en las carreteras del país, así como extorsiones en retenes federales y militares, integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C (Amotac) informó de un paro nacional para el próximo 24 de junio, en el cual participarán transportistas de Nuevo Léon. A través de un comunicado, la organización detalló que el paro está programado a partir de las 8:00 horas en todos los estados del país y se llevará a cabo de forma pacífica. La concentración en esta entidad se realizará a partir de las 07:30 horas en el semáforo ubicado por las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la Carretera a Laredo, en Escobedo.

PROTESTA SURGE DEBIDO A SOLICITUDES NO ATENDIDAS POR LAS AUTORIDADES La protesta tiene su origen en una serie de solicitudes que no han sido atendidas por las autoridades, como seguridad en las carreteras. “Actualmente vivimos la peor etapa de violencia y delincuencia en las carreteras nacionales, carecemos de vigilancia y operativos realmente efectivos por parte de Guardia Nacional, a diario nos roban y matan operadores”, denunció Amotac.

DENUNCIAN COBROS EXCESIVOS También son víctimas de cobros excesivos en los servicios de grúas tanto federales como estatales y municipales, por lo que exigen que se obligue a estos servidores a respetar sus tarifas oficiales. Otra situación que enfrentan es el pago de permisos municipales que se exigen para ingresar a las ciudades a realizar su trabajo de abastecer mercancías y la canasta básica. Amotac también exigió un alto a las extorsiones en retenes federales y militares, así como al retiro de circulación de sus unidades en el área metropolitana cuando exista el pago de daños a los municipios por parte de las aseguradoras. Además, solicitaron un alto a las extorsiones de parte de ministeriales de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), entre otras demandas.

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