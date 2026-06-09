AmSoc propone el Tratado de Lucha contra el Crimen para separar problemática del T-MEC
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Con tal de mejorar la relación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, la AmSoc formaliza propuesta contra el narcotráfico y el lavado de dinero
El 9 de junio se formalizó una propuesta para crear un Tratado de Lucha contra el Crimen (TLCC) entre México y Estados Unidos, por parte de la American Society of Mexico (AmSoc).
Sus argumentos se concentran en que la seguridad de ambos países debe abordarse de manera separada a la revisión del T-MEC. La organización aseveró que el nuevo tratado debe corresponder a la ‘cooperación profunda para enfrentar fenómenos transnacionales como el crimen organizado, el tráfico de fentanilo y el lavado de dinero’.
El Tratado de Lucha contra el Crimen (TLCC), según el AmSoc, debería ser prioridad para gestionar la coordinación bilateral entre ambos países. En su comunicado, se detalló que el TLCC busca fortalecer la soberanía de México, sin la intervención de Estados Unidos. Se trabajará tanto con la administración de Sheinbaum como con la de Donald Trump. Se busca la cooperación de líderes empresariales, representantes nacionales y el apoyo de las autoridades para implementar la nueva iniciativa.
El presidente de la AmSoc, Larry Rubin, argumentó que el T-MEC debe concentrarse en las cualidades económicas que los tres países involucrados ofrecen y negocian.
‘El T-MEC debe seguir siendo un tratado económico. Incluir temas de seguridad en su revisión complicaría innecesariamente su funcionamiento y desviaría la atención de quienes están encargados de fortalecer la integración económica’ detalló el director de AmSoc.