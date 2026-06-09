AmSoc propone el Tratado de Lucha contra el Crimen para separar problemática del T-MEC

El 9 de junio se formalizó una propuesta para crear un Tratado de Lucha contra el Crimen (TLCC) entre México y Estados Unidos, por parte de la American Society of Mexico (AmSoc).

Sus argumentos se concentran en que la seguridad de ambos países debe abordarse de manera separada a la revisión del T-MEC. La organización aseveró que el nuevo tratado debe corresponder a la ‘cooperación profunda para enfrentar fenómenos transnacionales como el crimen organizado, el tráfico de fentanilo y el lavado de dinero’.

El Tratado de Lucha contra el Crimen (TLCC), según el AmSoc, debería ser prioridad para gestionar la coordinación bilateral entre ambos países. En su comunicado, se detalló que el TLCC busca fortalecer la soberanía de México, sin la intervención de Estados Unidos. Se trabajará tanto con la administración de Sheinbaum como con la de Donald Trump. Se busca la cooperación de líderes empresariales, representantes nacionales y el apoyo de las autoridades para implementar la nueva iniciativa.