AmSoc propone el Tratado de Lucha contra el Crimen para separar problemática del T-MEC

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    ¿Qué es el Tratado de Lucha contra el Crimen (TLCC) ? Vanguardia

Con tal de mejorar la relación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, la AmSoc formaliza propuesta contra el narcotráfico y el lavado de dinero

El 9 de junio se formalizó una propuesta para crear un Tratado de Lucha contra el Crimen (TLCC) entre México y Estados Unidos, por parte de la American Society of Mexico (AmSoc).

Sus argumentos se concentran en que la seguridad de ambos países debe abordarse de manera separada a la revisión del T-MEC. La organización aseveró que el nuevo tratado debe corresponder a la ‘cooperación profunda para enfrentar fenómenos transnacionales como el crimen organizado, el tráfico de fentanilo y el lavado de dinero’.

El Tratado de Lucha contra el Crimen (TLCC), según el AmSoc, debería ser prioridad para gestionar la coordinación bilateral entre ambos países. En su comunicado, se detalló que el TLCC busca fortalecer la soberanía de México, sin la intervención de Estados Unidos. Se trabajará tanto con la administración de Sheinbaum como con la de Donald Trump. Se busca la cooperación de líderes empresariales, representantes nacionales y el apoyo de las autoridades para implementar la nueva iniciativa.

El presidente de la AmSoc, Larry Rubin, argumentó que el T-MEC debe concentrarse en las cualidades económicas que los tres países involucrados ofrecen y negocian.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/morenistas-descartan-riesgo-de-ruptura-con-estados-unidos-tras-dichos-de-amlo-JK21182856

El T-MEC debe seguir siendo un tratado económico. Incluir temas de seguridad en su revisión complicaría innecesariamente su funcionamiento y desviaría la atención de quienes están encargados de fortalecer la integración económica’ detalló el director de AmSoc.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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