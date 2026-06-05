Morenistas descartan riesgo de ruptura con Estados Unidos tras dichos de AMLO

CDMX.- Senadores y diputados federales de Morena descartaron riesgo de ruptura o de enrarecer aún más la relación bilateral con Estados Unidos, ante la reaparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador quien respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum y señaló sectores de la ultraderecha en el vecino país de intentar intervenir en las elecciones de México. El vicecoordinador de Morena en el Senado, Higinio Martínez, aseguró que la voz de López Obrador conserva relevancia política por tratarse de un expresidente y fundador del movimiento gobernante, ello ante lo que calificó de “embestida” de actores externos e internos.

Descartó que los dichos de López Obrador puedan tensar más la situación o llevar a una ruptura con Estados Unidos. “Hay una situación tensa por lo que se está viviendo, y más bien es una voz que viene a decirle a los que queremos, a los que creemos en la presidenta de este país, es una voz más que viene a ratificar que tenemos que trabajar con mucha inteligencia, con mucha firmeza la relación con Estados Unidos y la relación interna que tenemos que atender”, apuntó.

MONREAL ASEGURA QUE CARTA FUE PERTINENTE Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, consideró que la carta de López Obrador fue pertinente, y que la oposición critica porque le tiene miedo a tanto a la fortaleza del exmandatario como a la unidad de la 4T. “El hecho de que él haya decidido entrar al debate nacional sobre este tema de la defensa de la soberanía nacional fortalece a la Presidenta, porque la politización y la partidización del problema grave del narcotráfico no viene del gobierno de México, sino de la ultraderecha que actúa en ambos países. Entonces, el presidente Andrés Manuel no agita el momento que estamos viviendo, más bien sale a explicar la trama que está detrás de México y de otros países de América Latina... y el que salga el expresidente le da mucho temor a la ultraderecha, porque tiene un alto nivel de aceptación, todavía a 2 años de distancia de su mandato, entonces, les da mucho temor a la oposición que mantengamos la unidad”, sentenció. Beatriz Mojica Morga, senadora morenista, dijo que las negociaciones del T-MEC y otros acuerdos con Estados Unidos corren por carriles diferentes y no se verán afectados porque el expresidente López Obrador, “como lo había anunciado hace meses, salió a la palestra pública ante el riesgo de que se vulnere la soberanía nacional y este es el momento preciso”.

“Como militante de Morena me da mucho gusto que el expresidente dé un posicionamiento ante los embates que estamos teniendo de parte de la derecha estadounidense, de la derecha internacional”, expresó.

RESPALDO ‘TOTAL Y ABSOLUTO’ A SHEINBAUM El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, consideró que la carta de López Obrador constituye un respaldo “total y absoluto” a Sheinbaum y una advertencia sobre los riesgos de intervenciones extranjeras en asuntos internos del país y descartó que la misma vaya a provocar una ruptura con Estados Unidos.

“Todos los expresidentes merecen respeto, tienen libertad absoluta para expresar sus ideas, para compartir sus puntos de vista. Y la carta del licenciado López Obrador es muy oportuna, un respaldo total y absoluto a nuestra presidenta de la República, una alerta muy precisa de los peligros que pueden ocurrir con intervenciones sistemáticas y cada día más groseras de parte de las agencias de justicia de los Estados Unidos”, señaló, y calificó de “incongruentes” e “irracionales” a los opositores que criticaron la reaparición en redes de AMLO. MENSAJE ‘INTELIGENTE’ Y ‘OPORTUNO’ La diputada federal y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, recordó que como secretaria de Gobernación, fue testigo de la relación AMLO – Trump, y consideró que la carta es un mensaje para retomar esos vínculos: “Era una relación inclusive afectuosa, una relación muy fluida, muy positiva, fue de verdad una relación bastante cercana y afable y amable. Entonces, lo que está haciendo el Presidente con esta carta está diciendo, “Oye, fue una relación muy distinta conmigo, ¿por qué ahora hay una diferencia? Me gustaría que la relación que tuviste conmigo sea igual con la Presidenta Claudia Sheinbaum”. Finalmente, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, sostuvo que la carta del político tabasqueño es “inteligente” y “oportuna”.

“Porque hace un contraste entre lo que fue el primer mandato de Trump con este segundo mandato y va en la línea de lo que ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum, la Presidenta. Yo creo que el expresidente López Obrador mide muy bien los momentos en los que él tiene un contacto con la vida pública, y lo que expresa en esta carta es muy oportuno”, indicó.

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