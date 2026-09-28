Andrés Briseño hace historia: el mazatleco que conquistó Mister International 2026 para México

México tiene un nuevo título internacional y el protagonista es Andrés Briseño Briseño , originario de Mazatlán, Sinaloa, quien se convirtió en el primer mexicano en ganar Mister International.

El sinaloense conquistó la corona el sábado 26 de septiembre de 2026 durante la gran final celebrada en Bangkok, Tailandia. Briseño avanzó hasta la etapa decisiva de la competencia y se impuso ante representantes de distintos países. El español Ignacio Monclus Pradal obtuvo el primer lugar como finalista, mientras que el indonesio Gede Aiswarya Kartika quedó como segundo finalista.

La edición 18 del certamen reunió a más de 50 candidatos, por lo que el triunfo representó el primer título de México en la historia de esta competencia masculina.

¿QUIÉN ES ANDRÉS BRISEÑO?

Andrés Briseño es un modelo y deportista originario de Mazatlán que ha desarrollado una trayectoria vinculada tanto al deporte como a los certámenes de belleza. Además, estudia Derecho y ha destacado por su participación en diferentes disciplinas deportivas.

Su perfil como atleta multidisciplinario incluye experiencia en béisbol, tiro con arco, baloncesto, futbol americano y natación, entre otras actividades. Antes de llegar a la competencia internacional, representó a Sinaloa en Mr. Model Mexico 2026, donde terminó como segundo lugar y obtuvo posteriormente el título de Mister International Mexico 2026.