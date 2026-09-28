Andrés Briseño hace historia: el mazatleco que conquistó Mister International 2026 para México

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    Andrés Briseño hace historia: el mazatleco que conquistó Mister International 2026 para México
    Andrés Briseño Briseño se convirtió en el primer mexicano en ganar Mister International. FOTO: LA RAZÓN

La edición 18 del certamen reunió a más de 50 candidatos, por lo que el triunfo representó el primer título de México en la historia.

México tiene un nuevo título internacional y el protagonista es Andrés Briseño Briseño, originario de Mazatlán, Sinaloa, quien se convirtió en el primer mexicano en ganar Mister International.

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El sinaloense conquistó la corona el sábado 26 de septiembre de 2026 durante la gran final celebrada en Bangkok, Tailandia. Briseño avanzó hasta la etapa decisiva de la competencia y se impuso ante representantes de distintos países. El español Ignacio Monclus Pradal obtuvo el primer lugar como finalista, mientras que el indonesio Gede Aiswarya Kartika quedó como segundo finalista.

La edición 18 del certamen reunió a más de 50 candidatos, por lo que el triunfo representó el primer título de México en la historia de esta competencia masculina.

¿QUIÉN ES ANDRÉS BRISEÑO?

Andrés Briseño es un modelo y deportista originario de Mazatlán que ha desarrollado una trayectoria vinculada tanto al deporte como a los certámenes de belleza. Además, estudia Derecho y ha destacado por su participación en diferentes disciplinas deportivas.

Su perfil como atleta multidisciplinario incluye experiencia en béisbol, tiro con arco, baloncesto, futbol americano y natación, entre otras actividades. Antes de llegar a la competencia internacional, representó a Sinaloa en Mr. Model Mexico 2026, donde terminó como segundo lugar y obtuvo posteriormente el título de Mister International Mexico 2026.

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México tiene un nuevo título internacional y el protagonista es Andrés Briseño Briseño, originario de Mazatlán, Sinaloa. FOTO: X

UNA FAMILIA RELACIONADA CON LOS CERTÁMENES

El acercamiento de Andrés Briseño a los concursos también tiene un antecedente familiar. Su hermana, Sofía Briseño, fue elegida Reina de los Juegos Florales del Carnaval Internacional de Mazatlán en 2018.

Además de su faceta como modelo y estudiante, Briseño ha participado en actividades de carácter comunitario y ambiental. Entre ellas se encuentran jornadas de limpieza de playas y acciones relacionadas con la protección de las tortugas marinas, además de actividades de apoyo a menores con distintos padecimientos.

Estas experiencias forman parte del perfil con el que llegó a representar a México en el escenario internacional.

¿QUÉ ES MISTER INTERNATIONAL?

Mister International es un certamen internacional de belleza masculina creado en 2006 por el empresario singapurense Alan Sim. La primera edición se realizó el 7 de octubre de ese año en Singapur y contó con representantes de 19 países.

El primer ganador fue Wissam Hanna, quien representó a Líbano. Un año después, Brasil consiguió la corona con Alan Bianco Martini.

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Desde entonces, el concurso ha reunido a representantes de diferentes partes del mundo. En la edición de 2026 participaron 52 candidatos, con México entre los países representados.

Con su victoria en Bangkok, Andrés Briseño no solo obtuvo la corona de Mister International 2026, sino que también abrió un nuevo capítulo para México en la historia del certamen.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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