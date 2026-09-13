Saltillo cierra Final de Copa del Mundo de Tiro con Arco; mexicanos conquistan plata y bronce

La Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco concluyó este domingo en Saltillo, luego de cuatro días de actividades que reunieron a 32 de los mejores arqueros de 17 países y dejaron para México una medalla de plata y una de bronce. La competencia internacional tuvo como escenario la Plaza de Armas, donde se desarrollaron las finales de compuesto femenil y varonil, así como recurvo femenil y varonil, con la participación de siete representantes mexicanos, cuatro de ellos originarios de Coahuila.

Entre los resultados nacionales destacó Dafne Quintero, quien obtuvo la medalla de plata en compuesto femenil, mientras Rodrigo González consiguió el bronce en compuesto varonil. La representación mexicana se completó con Andrea Becerra, Sebastián García, Ana Paula Vázquez, Matías Grande y Alejandra Valencia, quienes también participaron en las competencias realizadas durante el encuentro.

El alcalde Javier Díaz González destacó la realización de la Final en la capital coahuilense y atribuyó al impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas la llegada de la competencia internacional a la ciudad. Díaz González señaló que durante las actividades se recibió a miles de asistentes y relacionó la posibilidad de organizar este tipo de encuentros con las condiciones de seguridad que, afirmó, existen en Saltillo y Coahuila. “Fue un gusto poder recibir a miles de asistentes en un ambiente tranquilo y en paz. Esta condición nos permite tener eventos como este de talla internacional, brindando todas las condiciones para ello”, expresó.

El Alcalde agradeció además a Rommel Pacheco Marrufo, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), por el respaldo brindado para la realización de la competencia y por el impulso a actividades que, señaló, acercan a las nuevas generaciones a disciplinas como el tiro con arco. Durante la jornada, Javier Díaz participó en la premiación de recurvo femenil, categoría en la que Marie Horackova, representante de Chequia, obtuvo la medalla de oro.

La Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco se desarrolló del 10 al 13 de septiembre, con actividades de inauguración y familiarización de los atletas antes del inicio de las competencias. El encuentro contó con representantes de México, Colombia, Austria, Francia, Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Estonia, Estados Unidos, Turquía, Gran Bretaña, Japón, Italia, India, Chequia, España y China.