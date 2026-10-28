Ante anomalías, comparecerá contralor del INE ante diputados el viernes

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Ante anomalías, comparecerá contralor del INE ante diputados el viernes
    El funcionario del INE mostró disposición para presentarse ante el llamado de la Cámara de Diputados. CUARTOSCURO

Víctor Hugo Carvente está citado para este 30 de octubre a las 09:00 horas ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara Baja

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el pevemista Javier Herrera Borunda, informó que la comparecencia del titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, se llevará a cabo el próximo viernes a las 9:00 horas.

En entrevista, el legislador dijo que además de girarle un oficio citándolo a comparecer, habló con él por teléfono para informarle de la fecha y la hora prevista.

SCJN determina alcances de la ley de mecanismos alternativos para resolver conflictos comunitarios

Herrera Borunda comentó que en respuesta, el contralor del Instituto Nacional Electoral (INE) dijo no tener ningún problema en presentarse ante comisiones de San Lázaro.

El pevemista informó que la determinación es que la comparecencia se lleve a cabo ante comisiones unidas, luego de que la Comisión de Transparencia, presidida por el petista Ricardo Mejía, externó su interés de participar en el ejercicio.

“El día de ayer le giré un oficio al OIC citándolo a las 9:00 de la mañana de este viernes. Hablé con él por teléfono previo a que nos contestara y de manera económica, me dijo que sin ningún problema, que él viene y comparece.

“Al mismo tiempo, invitamos a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, porque también querían participar. Entonces vamos a ser una comparecencia de Comisiones Unidas”, dijo.

El legislador detalló que después de la comparecencia, el Auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios, hará la segunda entrega de los informes individuales de la Cuenta Pública 2025, correspondiente al primer año de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Está oportuno, porque vamos a tener control interno, control externo, participación del control parlamentario, que es el que tenemos nosotros aquí, en la Cámara, que es el que nos toca a nosotros hacer”, manifestó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Corrupción

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Cambios en el logotipo del INE

Cambios en el logotipo del INE
true

Sheinbaum: Su alteza (no tan) serenísima
Cuauhtémoc Blanco habría perdido su visa estadounidense, según información difundida por el periodista Carlos Loret de Mola.

Cuauhtémoc Blanco habría perdido su visa de EU y le habrían impedido abordar un vuelo
El hermano del exalcalde de Uruapan aseguró que la pareja vivió junta solo 15 días antes del asesinato del político.

‘Vivieron juntos solo 15 días’... Juan Manzo asegura que Grecia Quiroz nunca fue esposa de Carlos Manzo
El nuevo Frente Frío se aproxima al noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; azotará con lluvias, heladas de -5 grados, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
El cine y las plataformas de streaming se han convertido en el principal catálogo de inspiración para los disfraces más virales de la temporada.

De la pantalla a la fiesta: los personajes que dominan este Halloween y Saltillo
¡Ni la tormenta las detuvo! Kim Kardashian y el elenco de ‘Todo Vale’ conquistan CDMX

¡Ni la tormenta las detuvo! Kim Kardashian y el elenco de ‘Todo Vale’ conquistan CDMX
Kylian Mbappé enfrenta una crisis comercial en China tras sus declaraciones sobre Mao Zedong, que provocaron la pérdida de patrocinios y restricciones a LaLiga.

Mbappé pierde patrocinadores y China mantiene veto a LaLiga pese a disculpas del Real Madrid