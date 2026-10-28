Ante anomalías, comparecerá contralor del INE ante diputados el viernes

En entrevista, el legislador dijo que además de girarle un oficio citándolo a comparecer, habló con él por teléfono para informarle de la fecha y la hora prevista.

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el pevemista Javier Herrera Borunda, informó que la comparecencia del titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, se llevará a cabo el próximo viernes a las 9:00 horas.

Herrera Borunda comentó que en respuesta, el contralor del Instituto Nacional Electoral (INE) dijo no tener ningún problema en presentarse ante comisiones de San Lázaro.

El pevemista informó que la determinación es que la comparecencia se lleve a cabo ante comisiones unidas, luego de que la Comisión de Transparencia, presidida por el petista Ricardo Mejía, externó su interés de participar en el ejercicio.

“El día de ayer le giré un oficio al OIC citándolo a las 9:00 de la mañana de este viernes. Hablé con él por teléfono previo a que nos contestara y de manera económica, me dijo que sin ningún problema, que él viene y comparece.

“Al mismo tiempo, invitamos a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, porque también querían participar. Entonces vamos a ser una comparecencia de Comisiones Unidas”, dijo.

El legislador detalló que después de la comparecencia, el Auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios, hará la segunda entrega de los informes individuales de la Cuenta Pública 2025, correspondiente al primer año de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Está oportuno, porque vamos a tener control interno, control externo, participación del control parlamentario, que es el que tenemos nosotros aquí, en la Cámara, que es el que nos toca a nosotros hacer”, manifestó.