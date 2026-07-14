Ante fraudes, piden a gobiernos e IP mejorar uso de sistemas biométricos

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    Ante fraudes, piden a gobiernos e IP mejorar uso de sistemas biométricos
    Los fraudes bancarios han crecido 32% de forma anual, de acuerdo con el Buró de Entidades comerciales de la Comisión. ESPECIAL

En México, 16 millones podrían sufrir fraude digital en 2026, según estimaciones de Condusef

Ante el crecimiento de fraudes, estafas bancarias, extorsión, el gobierno federal, gobiernos estatales y municipales y el sector privado deben ampliar y mejorar el uso de sistemas biométricos de información y reconocimiento de personas, consideraron expertos.

“En México está avanzando la regulación para aumentar la seguridad mediante la biometría, por ejemplo he visto en aeropuertos y en otras infraestructuras importantes de transporte. Pero sí hace falta más regulación y más avances en la adopción de esta tecnología tanto en el sector privado, como en áreas de gobierno”, señaló Rodrigo Ramos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mejora-balance-animico-de-los-mexicanos-inegi-KG22170684

De acuerdo con Ramos, directivo de Identy.io, especializada en el sector de la seguridad biométrica, “es importante la regulación para que los esfuerzos sean más importantes, más coordinados y no sean discrecionales”.

Según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), casi 16 millones de mexicanos podrían sufrir fraude digital en 2026, teniendo en cuenta el incremento del 18% previsto sobre los 13.5 millones de casos registrados el año pasado.

Las cifras el primer trimestre de 2026 reflejan que los fraudes bancarios han crecido 32% de forma anual, conforme ha informado el Buró de Entidades comerciales de la Comisión.

“La regulación en México está avanzando en México, pero hacen falta muchos pasos para atender frontalmente la problemática. No todas las compañías están buscando la mejor opción en estos casos, y ahí siempre se debe tener los máximos filtros y capacidades de seguridad. Nosotros hemos visto que ya hay ataques muy sofisticados incluso con la biometría”, agregó Rodrigo Ramos.

El domingo se dio a conocer que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, multó a la Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut) con 42 millones de pesos (mdp) por no obtener consentimiento de uso de información de quienes se registraron en su sistema Fan ID y no avisarles que estaba recabando información sensible, como el uso de información biométrica.

A esto se suma un factor crítico de protección contra fenómenos como el SIM Swapping, al alza en México, que es el robo del chip y suplantación de identidad para superar otros filtros de identificación como los bancarios u otros de seguridad relevante.

La firma considera que si bien el gobierno impulsa la campaña del registro telefónico nacional para asociar una identidad a una línea móvil de las 145 millones que existen, en aras de cerrar brechas, se deben incrementar los esfuerzos.

Por ahora, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ha otorgado prórroga al registro de números telefónicos con lo que busca eliminar el anonimato y combatir la inseguridad cibernética.

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