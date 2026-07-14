Mejora balance anímico de los mexicanos: Inegi

Al presentar este martes los resultados de la Encuesta Nacional del Bienestar Autorreportado (Enbiare) 2025, indicó que la satisfacción con la vida alcanzó el año pasado un promedio de 8.62 puntos en una escala del 0 al 10, por 8.45 en 2021.

La satisfacción con la vida y el balance anímico de la población adulta en México mejoró entre 2021 y 2025, reportó el Inegi.

Las mujeres, señaló, mostraron el año pasado menor balance anímico, 8.57, respecto a los hombres, 8.67.

La población de 30 a 44 años presentó el promedio más alto de satisfacción con la vida, con 8.72.

Las entidades con los promedios más altos fueron Coahuila, con 8.85; Tamaulipas, con 8.79; Durango, con 8.78; y Sinaloa y Baja California Sur, con. 8.77 cada una.

En tanto, los promedios más bajos se registraron en Zacatecas y Guerrero, con 8.51 cada una; Michoacán, con, 8.48; Tabasco, con, 8.37, y Oaxaca, con, 8.32

La proporción de población con indicios de depresión ascendió a 10.9 por ciento de la población adulta -4.5 puntos menos que en 2021-, proporción que para las mujeres alcanzó 13.3 por ciento.

En tanto, 21.4 por ciento de la población adulta, y 25 por ciento en el caso de las mujeres, presentó indicios de ansiedad.

La Enbiare, explicó el Inegi, evalúa también el balance anímico, que resulta de contrastar cinco estados de ánimo positivos y cinco negativos.

El año pasado, el promedio a nivel nacional fue de 5.29 puntos en una escala de -10 a 10, por 5.07 en 2021.

El Inegi remarcó que la aplicación de la Enbiare en 2021 estuvo marcada por la pandemia de COVID-19.