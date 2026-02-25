Anuncia Conagua inversión de 200 mdp en norte de México; incluyen a Coahuila

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que destinará más de 200 millones de pesos para fortalecer la infraestructura de agua potable, drenaje y saneamiento en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

El Organismo Cuenca Río Bravo (OCRB), que encabeza Luis Carlos Alatorre, hizo un llamado urgente a los Municipios para que presenten solicitudes para sus proyectos, ya que el plazo vence el próximo 17 de marzo.

“En un contexto de estrés hídrico y crecimiento urbano acelerado en el norte del País, el Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), impulsa una inversión superior a 200 millones de pesos”, informó la dependencia federal.

“Para fortalecer la infraestructura de agua potable, drenaje y saneamiento, con el potencial de beneficiar a más de 100 mil habitantes en la región”.

La Conagua, agregó, puso en marcha la difusión de los lineamientos 2026 de los programas de Agua Potable Drenaje y Tratamiento (Proagua) y de Devolución de Derechos (Prodder) en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, con las reglas para asegurar que los recursos públicos se traduzcan en obras de alto impacto social.

“Los recursos permitirán desarrollar infraestructura vital, como: perforación y equipamiento de pozos de abastecimiento, ampliación y modernización de redes de distribución, rehabilitación y ampliación de drenaje y alcantarillado, construcción y mejora de plantas potabilizadoras y de tratamiento de aguas residuales”, abundó.

“Estas acciones buscan ampliar la cobertura, reducir rezagos y fortalecer la resiliencia ante sequías. La Conagua hace un llamado urgente a las autoridades municipales, debido a que la fecha límite para presentar solicitudes de proyectos es el próximo 17 de marzo de 2026”.

Durante esta semana, añadió, especialistas de la Dirección de Agua Potable, Drenaje y saneamiento del OCRB, brindarán atención personalizada para aclarar dudas técnicas y recibir propuestas.

Los interesados pueden consultar los lineamientos en el portal oficial de la Conagua, indicó.