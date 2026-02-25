Tras captura de ‘El Mencho’ y aranceles de Trump, T-MEC podría extenderse hasta 2027

La revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría extenderse hasta 2027 e incluso durar dos años, ya que se espera que los estadounidenses apliquen mayor presión en la revisión del acuerdo (que inicia formalmente en julio próximo) para alcanzar sus objetivos particulares, previó el banco suizo UBS.

México, añadió en un análisis sobre el tema, se enfocará en pedir respeto y certeza para el Tratado, especialmente después de cumplir uno de los objetivos en materia de seguridad al abatir al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera “El Mencho”.

“La muerte de ‘El Mencho’ demuestra el compromiso de Sheinbaum con la seguridad, pero el alcance de las consecuencias internas sigue siendo incierto. Se podría decir que México ha logrado mejoras significativas y mensurables en la reducción de los flujos migratorios y los envíos de fentanilo antes de la revisión del T-MEC”, sostuvo.

Lo anterior se da en un contexto donde también la política arancelaria del presidente Trump tiene que reconfigurarse tras el revés que le dio la Corte a sus aranceles, por lo que ambos países podrían utilizar sus cartas para la revisión del Tratado.

“Es probable que Estados Unidos persiga múltiples objetivos al abrir el T-MEC a la renegociación. Desde una perspectiva comercial, probablemente buscará lograr dos objetivos clave: por un lado, reindustrializar a su país y reducir sus déficits externos; y por otro, reducir su dependencia comercial de China”.

“Desde la perspectiva mexicana, consideramos que los objetivos de la próxima negociación son tres: primero y principal, asegurar la supervivencia del T-MEC; segundo, asegurar que el tratado sea respetado, que México se convierta en un socio comercial preferencial para Estados Unidos; y tercero, que el tratado sea recíproco”, aseguró el banco.

Para México, añadió, es necesario que en el T-MEC quede expreso que es un socio preferencial de Estados Unidos, lo que debería traducirse en obtener excepciones arancelarias en la sección 232, especialmente en automóviles y electrodomésticos, y en posibles aranceles futuros de la sección 301, tras la reconfiguración por el fallo de la Corte.

Si bien con los aranceles globales bajo la sección 122, para UBS el impacto a México debe ser moderado (ya que los productos que se mantenían libres de las tarifas por cumplir las reglas de origen del T-MEC quedan bajo el mismo contexto los siguientes 150 días), los riesgos para las exportaciones mexicanas se darían si Trump realiza una recomposición de su política arancelaria orientada hacia las cuotas que ya aplica al aluminio, al acero y al sector automotriz. Cabe recordar que el sector automotriz es la “joya de la corona” de la manufactura mexicana.