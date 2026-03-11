Tras caer la reforma electoral, Monreal y aliados van con Sheinbaum y abre la puerta a un Plan B

CDMX.- Luego de que la reforma electoral no lograra su aprobación en la Cámara de Diputados, legisladores de Morena y partidos aliados acudieron este miércoles a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y revisar la agenda legislativa, incluido un posible Plan B.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, arribó al recinto y señaló, en declaraciones breves a la prensa, que el encuentro tenía como objetivo analizar los próximos temas en el Congreso, sin descartar que se abordara la ruta alterna tras el revés de la iniciativa electoral.

“Probablemente, la presidenta ya lo anunció desde días pasados y ella siempre ha sido consecuente y congruente. Es probable que sea uno de los temas”, expresó Monreal al ser cuestionado sobre la posibilidad de discutir el denominado Plan B.

El legislador explicó que, además de la agenda general, podrían revisarse leyes secundarias o reformas constitucionales que no formen parte de la propuesta electoral rechazada en San Lázaro, y que podrían integrarse en el esquema alterno planteado por el Ejecutivo.

Monreal sostuvo que la revisión de esos temas formaría parte de un análisis sobre los siguientes pasos legislativos del bloque oficialista, en el contexto posterior a la votación en la Cámara de Diputados.

Antes de las 19:00 horas también arribaron a Palacio Nacional el senador morenista Ignacio Mier y el coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara Alta, Manuel Velasco, quienes participaron en el encuentro con el Ejecutivo federal.

La reunión se realizó en medio de la discusión interna sobre el rumbo de la agenda legislativa del oficialismo y los alcances de una eventual ruta alterna en materia electoral tras el resultado en San Lázaro.