Anuncia Sheinbaum la creación de un modelo universal para la atención del cáncer de mama

México
/ 21 octubre 2025
    Anuncia Sheinbaum la creación de un modelo universal para la atención del cáncer de mama
    Sheinbaum indicó que se crearán 20 nuevos centros de diagnóstico remoto, incrementando así la red de 64 unidades que ya operan actualmente. FOTO: ESPECIAL

La mandataria señaló que en el sistema público funcionan actualmente 656 mastógrafos, y por ello el Gobierno planea comprar mil equipos más de este tipo, junto con mil ultrasonidos adicionales, entre 2026 y 2027

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum ha anunciado la creación de un modelo universal para la atención del cáncer de mama, que implicará una inversión aproximada de ocho mil millones de pesos y busca garantizar diagnóstico y tratamiento oportuno para todas las mujeres.

“Sabemos todos que la detección temprana y la atención temprana salvan vidas”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante explicó que actualmente hay 656 mastógrafos operando en el sistema público, por lo que el Gobierno decidió adquirir mil mastógrafos y mil ultrasonidos adicionales entre 2026 y 2027.

“Necesitamos mil más que los vamos a adquirir entre 2026 y una parte del 2027. ¿Dónde van a estar ubicados? Pues en lugares de acceso para las mujeres”.

Sheinbaum detalló que además se establecerán 20 centros adicionales de diagnóstico a distancia, que se sumarán a los 64 ya existentes.

“De tal manera que se toma la radiografía y el ultrasonido, se envía digitalmente y ahí va a haber médicos especialistas que estén interpretando y de manera pronta le puedan dar su diagnóstico a la mujer”.

El plan incluye la construcción de 32 centros oncológicos para la mujer, uno por cada estado del país, con hospedaje para pacientes y familiares.

“Así como ese queremos hacer otros 31, uno por cada estado de la República con su albergue, de tal manera que la mujer, no importa qué tan alejada esté, pueda llegar a recibir su atención”.

La presidenta destacó que este nuevo esquema representa “un modelo de atención integral al cáncer de mama, desde la prevención hasta el tratamiento de las mujeres”.

Subrayó además que será universal, es decir, que una mujer afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podrá atenderse en el IMSS-Bienestar o en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) sin restricciones.

“Esto cambia por completo lo que se ha hecho en México. Esto realmente es un modelo de atención integral al cáncer de mama, desde la prevención hasta el tratamiento de las mujeres. ¿Cuánto cuesta esto? Cerca de 8.000 millones de pesos”.

Cinco estrategias

El secretario de Salud, David Kershenobich, recordó que el cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres en México.

El funcionario explicó que el nuevo modelo contempla cinco estrategias:

Campañas educativas

Detección oportuna

Diagnóstico rápido

Tratamiento integral

Continuidad de la atención.

Según el secretario de Salud, los tiempos de atención se reducirán drásticamente: el diagnóstico deberá realizarse en menos de 30 días tras la sospecha y el tratamiento deberá comenzar en un máximo de 21 días.

Sheinbaum estimó que el modelo estará plenamente implementado en uno a dos años y permitirá reducir significativamente la mortalidad por cáncer de mama para 2027.

Miguel Sagnelli

Especialista en temas de geopolítica internacional. Ha trabajado en medios de Europa y nacionales por más de 10 años.

