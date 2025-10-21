Asegura Sheinbaum que habrá justicia por el asesinato de Bernardo Bravo

México
/ 21 octubre 2025
    Asegura Sheinbaum que habrá justicia por el asesinato de Bernardo Bravo
    Respecto a las denuncias de extorsión presentadas por Bravo, Sheinbaum informó que el caso ya está siendo investigado. FOTO: ESPECIAL

La mandataria calificó el fallecimiento del dirigente limonero como un hecho profundamente lamentable y triste

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum ha asegurado que tiene que ‘haber justicia’ por el asesinato de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de citricultores del Valle de Apatzingán, en Michoacán (occidente), quien murió el lunes tras haber recibido diversas amenazas.

“Tiene que haber justicia en este caso y está todo el gabinete de seguridad apoyando a la fiscalía y al gobierno de Michoacán para poder llegar a los responsables”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La mandataria ha asegurado que la muerte del líder limonero es algo “muy triste y lamentable”.

En torno a las acusaciones de extorsión denunciadas por Bravo, Sheinbaum dijo que existe una investigación en torno a toda esta situación.

Aunado a eso, pidió al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dar a conocer en un comunicado “la protección que tenía él y las medidas también que se tienen que tomar para la familia”.

El lunes, autoridades del estado de Michoacán reportaron la muerte de Bravo, quien, según la información, fue localizado sin vida el lunes a bordo de su vehículo, en el camino que conduce a la comunidad Los Tepetates.

De acuerdo con medios locales, el cuerpo del dirigente limonero tenía huellas de violencia y fueron los pobladores que circulaban por la zona quienes avisaron sobre el hallazgo a las autoridades.

Bernardo Bravo era conocido por encabezar en los últimos meses manifestaciones ante las extorsiones del crimen organizado contra el sector limonero.

En febrero pasado denunció a través de redes sociales que recibió amenazas de parte de grupos criminales.

A finales de septiembre, Bravo denunció que él y sus compañeros estaban “permanentemente secuestrados” por las cuotas que les exige el crimen organizado por su cosecha.

Este martes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó la detención de Rigoberto ‘N’, dedicado a la extorsión y cobro de cuotas en Michoacán y quien estaría implicado en el asesinato de Bravo.

En Apatzingán, el sector citrícola sufre extorsiones por Los Viagras y las organizaciones criminales autodenominadas como Los Blancos de Troya, Los Caballeros Templarios y el Cártel de Acahuato.

Michoacán, en el oeste de México, es líder en producción de limón mexicano, con una cosecha anual que ronda las 700.000 toneladas del cítrico, que se obtienen en 67.000 hectáreas de 3.504 productores.

