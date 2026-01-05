Anuncian demanda víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico

México
/ 5 enero 2026
    Anuncian demanda víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico
    A una semana del accidente que ocurrió en temporada vacacional, las autoridades han reportado la muerte de 14 personas y decenas de heridos. REFORMA

Presentan denuncia penal en contra de las empresas y los servidores públicos

Víctimas directas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, registrado en Oaxaca el pasado 28 de diciembre y que dejó al menos 14 fallecidos, presentaron una denuncia penal en contra de empresas constructoras, contratistas y servidores públicos que estarían involucrados en el accidente.

Los afectados acudirán acompañados de sus representantes legales a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en la Ciudad de México, para exponer las irregularidades detectadas y fallas en la construcción, rehabilitación, supervisión y operación de la Línea Z.

“Víctimas directas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, Línea Z, ocurrido el 28 de diciembre pasado, presentaron denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra de diversas constructoras, contratistas y servidores públicos, presuntamente involucrados en los hechos que derivaron en dicho siniestro”, apuntó el despacho de abogados Vega Mac Gregor Arellano.

A una semana del accidente que ocurrió en temporada vacacional, las autoridades han reportado la muerte de 14 personas y decenas de heridos.

Al menos 250 pasajeros iban a bordo y algunos de ellos aún son atendidos por el Subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Con apenas dos años funcionando, una de las obras insignia del sexenio de Andrés Manuel López Obrador -que durante una época regular registraba pocos viajes- develó una serie de irregularidades desde durmientes en mal estado hasta trenes reciclados, que datan de 1972.

La FGR inició una carpeta de investigación por los hechos, luego de que el actual Secretario de Marina y ex encargado de la obra, Almirante Raymundo Pedro Morales, asegurara que los rieles por los que viajó se encontraban en buen estado.

Mientras tanto, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que a las víctimas se les entregarÌa un apoyo inicial de 30 mil pesos, para evitar gastos de emergencia.

Especialistas

De acuerdo con el sitio oficial del consorcio que se encargó de difundir la presentación de la denuncia, Vega Mac Gregor Arellano, su especialidad es la materia penal y surgió a finales de diciembre de 2024.

El despacho fue fundado por los hermanos Adrián Yosef Arellano Regino -quien trabajó antes en el despacho Regino Abogados- y José Irving Arellano Regino.

Participan además Ricardo Mac Gregor Uriarte, que por cuatro años colaboró con el consorcio Coello Trejo y dos más en FESB Abogados, y Leopoldo A. Vega López, quien trabajó para el Bufete Ruiz Durán.

