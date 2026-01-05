Se incrementa la migración de venezolanos en situación irregular

Con 339 mil 298 venezolanos en situación irregular en México, 2024 fue el año en que más migrantes procedentes de ese país —donde recientemente el gobierno de Estados Unidos detuvo al presidente Nicolás Maduro— arribaron a territorio nacional en busca de mejores condiciones de vida.

La migración venezolana también tuvo un significativo incremento durante 2023 en la frontera norte con la Unión Americana, dado que fueron aprehendidos 334 mil 914 mil ciudadanos de esa nación, un alza de 2,227% con respecto a 2022, cuando fueron arrestadas 33 mil personas en condición de movilidad, según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Un reporte elaborado por la CBP explica que desde el verano de 2021 se observó un cambio en la demografía de los migrantes que llegan a la frontera suroeste.

Y es que los datos fronterizos mostraron un aumento drástico en las llegadas de migrantes que huían de regímenes autoritarios en Venezuela, Cuba y Nicaragua.Resalta que, anteriormente, era normal ver menos de 100 venezolanos al mes en la frontera suroeste.

Sin embargo, los datos de la CBP muestran que en agosto de 2022 se registraron 25 mil 349 encuentros con venezolanos.

Agrega que el aumento de encuentros con venezolanos comenzó inicialmente en septiembre de 2021, cuando muchos migrantes que huían del régimen de Maduro pudieron ingresar fácilmente a México (a menudo por aire) y llegar a la frontera con Estados Unidos.

Sin embargo, después de que México impuso restricciones de visa para los venezolanos en enero de 2022, el número de éstos que llegaban a la frontera se desplomó, pasando de 22 mil 779 a 3 mil 72 en tan solo un mes.

Menciona que las llegadas pronto comenzaron a aumentar de nuevo, a medida de que los venezolanos iniciaban el viaje a pie a través de México hasta la frontera con EU.

“Estas personas están entre las más pobres y vulnerables que huyen de la inseguridad en Venezuela, aquellas lo suficientemente desesperadas como para aventurarse en el Tapón del Darién, un sendero selvático de más de 96 kilómetros que sigue siendo una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo”.

”En el año fiscal 2023, el número de encuentros fronterizos con Colombia, Venezuela, Cuba y Nicaragua aumentó drásticamente. Si bien algunos meses registraron aumentos más significativos que otros, las cifras generalmente aumentaron”, dice el documento.

La Organización Internacional para las Migraciones en México (OIM) señala que aunque la cifra de personas migrantes en tránsito por México ha disminuido desde inicios de 2025, la migración irregular continúa.

El aumento de controles dentro de México y en la frontera sur de Estados Unidos ha instado a muchas personas a tomar rutas más riesgosas y ha encarecido las tarifas de quienes se dedican al tráfico ilícito de migrantes.

En 2024, México se mantuvo entre los 10 países con más solicitudes de asilo en el mundo, con casi 80 mil peticiones registradas por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

La administración de Claudia Sheinbaum recibió 58 mil 800 solicitudes de refugio durante los primeros nueve meses de 2025, una cifra prácticamente igual a la del mismo periodo de 2024, cuando se registraron 58 mil 644, de acuerdo con los datos de la Comar, que recibió la mayor cantidad de solicitudes de refugio de migrantes cubanos, venezolanos y haitianos.

El excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) Tonatiuh Guillén López comenta que lo que se está viendo con los migrantes venezolanos es la expresión de una crisis muy grave en esa nación, lo que ha obligado a que sus ciudadanos busquen alternativas de vida en otros países.

“La migración venezolana expresa crisis de distintos tipos, y es una migración y de refugio también”, dice.

