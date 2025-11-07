Tres estadounidenses encarcelados en Veracruz denuncian tortura y omisiones judiciales

VERACRUZ, VER.- Tres ciudadanos norteamericanos de origen mexicano, detenidos en 2022 en el norte de Veracruz, continúan presos sin sentencia y bajo denuncias de tortura y violaciones a sus derechos procesales, revelaron este miércoles sus abogados defensores.

Los detenidos, Joel Lemus Guevara (34 años), Ramiro Julián Laurencio Guevara Jr. (39) y Domingo Ramos Guevara (42), se encuentran recluidos en el penal de Poza Rica, acusados de privación ilegal de la libertad y delitos contra las instituciones de seguridad pública.

Durante una conferencia de prensa, la abogada Perla del Carmen Morales Solano denunció que a casi tres años de su detención, el Poder Judicial de Veracruz ha pospuesto audiencias bajo el argumento de no contar con un traductor, lo que ha impedido el avance del juicio.

“En más de un año no tuvieron una sola audiencia. No cuentan con intérprete, no han sido sentenciados y fueron torturados al interior del penal”, sostuvo Morales Solano.

La litigante recordó que los tres hombres, nacidos en California, Estados Unidos, llegaron a Poza Rica de visita en noviembre de 2022, cuando fueron arrestados por la policía local y señalados por el Ministerio Público como presuntos responsables de un secuestro.

Agregó que la Embajada de Estados Unidos no fue notificada del caso hasta mayo de 2024, lo que constituye una violación al derecho de asistencia consular establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

“No fueron tratados como extranjeros, sino como connacionales, lo que anuló su derecho a la asistencia consular. La embajada ha coadyuvado, pero no puede intervenir directamente en el proceso”, explicó la abogada.

Asimismo, la defensa presentó una denuncia penal por tortura contra personal del sistema penitenciario estatal, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, señalando que los acusados sufrieron agresiones desde su ingreso al penal en 2022.

El pasado 14 de septiembre, la defensa solicitó la revisión de la medida cautelar y la apertura de un incidente de nulidad del proceso, al argumentar que las condiciones en las que se obtuvieron las declaraciones de los acusados violan sus derechos humanos.

Hasta el momento, las autoridades judiciales de Veracruz no han emitido una resolución definitiva sobre el caso, mientras los tres ciudadanos permanecen privados de la libertad sin sentencia firme. Con información de El Universal