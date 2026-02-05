¿Vas a ir? Confirma Zayn Malik tres conciertos en México y uno será en Monterrey

Luego de la incertidumbre que dejó su última visita a la Ciudad de México —cuando canceló una presentación por un problema de salud—, Zayn Malik confirmó su regreso al país con tres conciertos programados. El cantante británico se presentará por primera vez en el Estadio GNP Seguros, además de visitar Monterrey y Guadalajara, algo cada vez menos común entre artistas internacionales.

Las fechas anunciadas indican que Malik se presentará el 7 de junio en la Arena VFG de Guadalajara; el 14 de junio en el Estadio Borregos de Monterrey, y el 20 de junio en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

“Anunciando The Konnakol Tour, mi primera gira como artista principal en arenas y estadios”, escribió el cantante en redes sociales junto a un póster con todas las fechas oficiales, lo que desató la emoción entre sus seguidores.