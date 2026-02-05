¿Vas a ir? Confirma Zayn Malik tres conciertos en México y uno será en Monterrey

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 5 febrero 2026
    ¿Vas a ir? Confirma Zayn Malik tres conciertos en México y uno será en Monterrey
    Debut. El exintegrante de One Direction se presentará por primera vez en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. FOTO: YOUTUBE
Israel García
por Israel García

COMPARTIR

TEMAS


Conciertos
Eventos
Viral

Localizaciones


Monterrey

Personajes


Zayn Malik

Organizaciones


Ocesa

Tras la expectativa por su regreso al país, el exintegrante de One Direction ofrecerá presentaciones en junio como parte de su nueva gira internacional

Luego de la incertidumbre que dejó su última visita a la Ciudad de México —cuando canceló una presentación por un problema de salud—, Zayn Malik confirmó su regreso al país con tres conciertos programados. El cantante británico se presentará por primera vez en el Estadio GNP Seguros, además de visitar Monterrey y Guadalajara, algo cada vez menos común entre artistas internacionales.

Las fechas anunciadas indican que Malik se presentará el 7 de junio en la Arena VFG de Guadalajara; el 14 de junio en el Estadio Borregos de Monterrey, y el 20 de junio en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

“Anunciando The Konnakol Tour, mi primera gira como artista principal en arenas y estadios”, escribió el cantante en redes sociales junto a un póster con todas las fechas oficiales, lo que desató la emoción entre sus seguidores.

A CANTAR Y RECORDAR

La venta de boletos comenzará la próxima semana a través de Ticketmaster. El arranque será con la VIP Key Presale el 10 de febrero a las 10:00 horas, seguida una hora después por la Venta Beyond.

La Preventa Priority está programada para el miércoles 11 de febrero a las 11:00 horas, mientras que la esperada Preventa Banamex para las tres fechas se realizará el 12 de febrero a las 14:00 horas. Finalmente, la Venta General se llevará a cabo el viernes 13 de febrero, a la misma hora.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Ganando como siempre! Lisa y Jisoo expanden su carrera actoral con nuevos proyectos originales de Netflix

De esta manera, Zayn Malik regresará a México en junio como parte de su gira The Konnakol Tour. La última vez que el cantante visitó la capital mexicana fue en marzo de 2025.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos
Eventos
Viral

Localizaciones


Monterrey

Personajes


Zayn Malik

Organizaciones


Ocesa

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Impulso económico

Impulso económico
true

Adán Augusto y Marina del Pilar, bajo la lupa de EU
La Fiscalía de Michoacán informó la detención de una pareja presuntamente implicada en el doble feminicidio de Cecilia y Alondra ocurrido en Morelia

Detienen en Michoacán a pareja vinculada con el feminicidio de Cecilia Yunuen y Alondra Socorro
Tras semanas de búsqueda de tratamientos y apoyo en redes, se confirma el fallecimiento de Lilia Márquez, hermana de la cantante Edith Márquez. Conoce los detalles aquí.

Fallece hermana de Edith Márquez, tras luchar contra el cáncer
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana.

Masa de Aire Frío cubrirá a México; Frente Frío 33 azotará con heladas de -10 grados, aguanieve, lluvias y evento Norte en estos estados
La iniciativa de CFE Telecomunicaciones busca erradicar la brecha digital en México mediante la entrega de tarjetas SIM con datos y llamadas sin costo para beneficiarios de programas sociales.

Internet Gratis... CFE ofrecerá chips con acceso gratis a internet; requisitos y forma de obtenerlos
Competencia. La actriz confirma su ingreso al reality de Telemundo y promete polémica, carácter y confrontaciones en la sexta temporada del programa.

‘No vengo a pedir permiso’: Laura Zapata se suma a ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo
La NFL confirmó que no habrá presencia de la Immigration and Customs Enforcement durante el Super Bowl LX, que enfrentará a Patriots de Nueva Inglaterra y Seahawks de Seattle, en un operativo de seguridad sin acciones migratorias.

NFL confirma que el ICE no estará presente en el Super Bowl LX