¿Vas a ir? Confirma Zayn Malik tres conciertos en México y uno será en Monterrey
Tras la expectativa por su regreso al país, el exintegrante de One Direction ofrecerá presentaciones en junio como parte de su nueva gira internacional
Luego de la incertidumbre que dejó su última visita a la Ciudad de México —cuando canceló una presentación por un problema de salud—, Zayn Malik confirmó su regreso al país con tres conciertos programados. El cantante británico se presentará por primera vez en el Estadio GNP Seguros, además de visitar Monterrey y Guadalajara, algo cada vez menos común entre artistas internacionales.
Las fechas anunciadas indican que Malik se presentará el 7 de junio en la Arena VFG de Guadalajara; el 14 de junio en el Estadio Borregos de Monterrey, y el 20 de junio en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.
“Anunciando The Konnakol Tour, mi primera gira como artista principal en arenas y estadios”, escribió el cantante en redes sociales junto a un póster con todas las fechas oficiales, lo que desató la emoción entre sus seguidores.
A CANTAR Y RECORDAR
La venta de boletos comenzará la próxima semana a través de Ticketmaster. El arranque será con la VIP Key Presale el 10 de febrero a las 10:00 horas, seguida una hora después por la Venta Beyond.
La Preventa Priority está programada para el miércoles 11 de febrero a las 11:00 horas, mientras que la esperada Preventa Banamex para las tres fechas se realizará el 12 de febrero a las 14:00 horas. Finalmente, la Venta General se llevará a cabo el viernes 13 de febrero, a la misma hora.
De esta manera, Zayn Malik regresará a México en junio como parte de su gira The Konnakol Tour. La última vez que el cantante visitó la capital mexicana fue en marzo de 2025.