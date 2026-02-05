Tigres vs Santos: previa del duelo de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX

Tigres UANL recibe este viernes a un Santos Laguna dolido, duelo que se llevará a cabo desde El Volcán en Monterrey, como apertura de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX. Los felinos llegan al partido con siete puntos en la tabla general, producto de dos victorias, un empate y una derrota en sus primeros cuatro encuentros del torneo. El conjunto felino se mantiene en la parte alta de la clasificación y busca consolidarse en los primeros lugares tras un cierre positivo en la jornada anterior. TE PUEDE INTERESAR: México presenta su roster oficial para el Clásico Mundial de Beisbol 2026

El equipo regiomontano ha combinado su participación en la Liga MX con actividad internacional, por lo que este compromiso en casa representa una oportunidad para mantener ritmo y estabilidad en el arranque del certamen, con el respaldo de su afición en el Estadio Universitario. Santos Laguna, en contraste, llega a este duelo con solo un punto acumulado en el torneo, además de una diferencia de goles negativa que lo mantiene en la parte baja de la tabla general. Los laguneros atraviesan un inicio complicado y vienen de una derrota en la jornada pasada, situación que incrementa la presión por sumar. El partido entre Tigres y Santos se disputará este viernes 6 de febrero a las 7 de la noche. La transmisión estará disponible a través de FOX One y TV Azteca.