Tigres vs Santos: previa del duelo de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX

/ 5 febrero 2026
    Tigres vs Santos: previa del duelo de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX
    En el antecedente más reciente entre Santos Laguna y Tigres en el Apertura 2025, los felinos se impusieron 1-0 en el Estadio TSM Corona de Torreón con gol de Ángel Correa al minuto 55. FOTO: ESPECIAL

Los felinos reciben a los Guerreros en la fecha de viernes con realidades opuestas, buscando mantenerse por la pelea de puestos de Liguilla

Tigres UANL recibe este viernes a un Santos Laguna dolido, duelo que se llevará a cabo desde El Volcán en Monterrey, como apertura de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Los felinos llegan al partido con siete puntos en la tabla general, producto de dos victorias, un empate y una derrota en sus primeros cuatro encuentros del torneo.

El conjunto felino se mantiene en la parte alta de la clasificación y busca consolidarse en los primeros lugares tras un cierre positivo en la jornada anterior.

El equipo regiomontano ha combinado su participación en la Liga MX con actividad internacional, por lo que este compromiso en casa representa una oportunidad para mantener ritmo y estabilidad en el arranque del certamen, con el respaldo de su afición en el Estadio Universitario.

Santos Laguna, en contraste, llega a este duelo con solo un punto acumulado en el torneo, además de una diferencia de goles negativa que lo mantiene en la parte baja de la tabla general.

Los laguneros atraviesan un inicio complicado y vienen de una derrota en la jornada pasada, situación que incrementa la presión por sumar.

El partido entre Tigres y Santos se disputará este viernes 6 de febrero a las 7 de la noche. La transmisión estará disponible a través de FOX One y TV Azteca.

El resto de la jornada de viernes en la Liga MX

La actividad del viernes en la Jornada 5 del Clausura 2026 abrirá con el duelo entre Necaxa y Atlético de San Luis, programado para las 7 de la noche, por Claro Sports y ViX Premium en un choque entre dos equipos que buscan regularidad tras un arranque irregular.

Más tarde, a las 9 p.m., en transmisión por Fox One, Tijuana recibirá a Puebla en un encuentro clave para ambos en la lucha por posiciones intermedias dentro del torneo.

La jornada de viernes cerrará a las 9:06 de la noche, por Fox One y Azteca 7, con el partido entre Mazatlán FC y Guadalajara, donde el conjunto sinaloense será anfitrión de uno de los equipos más regulares del campeonato en este inicio de Clausura 2026.

