¡Ganando como siempre! Lisa y Jisoo expanden su carrera actoral con nuevos proyectos originales de Netflix

A pocos días de que salga a la luz el nuevo álbum de Blackpink, ‘Deadline’, el cual se especula podría ser su último trabajo como agrupación bajo el sello YG Entertainment, Netflix presentó por todo lo alto el ingreso de Lisa y Jisoo a sus filas con dos proyectos actorales distintos.

El primero en anunciarse fue el de Jisoo, producción que ya fue grabada y está lista para estrenarse el próximo 6 de marzo en la plataforma a nivel mundial. Se trata del k-drama ‘Un Novio por Suscripción’, con el que la idol continuará consolidando su faceta como actriz.

Por su parte, la noticia que más entusiasmo generó entre los fanáticos de Lisa fue su confirmación como la nueva protagonista femenina de una comedia romántica original de Netflix, aún sin título oficial, pero inspirada en el clásico cinematográfico Notting Hill.