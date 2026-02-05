¡Ganando como siempre! Lisa y Jisoo expanden su carrera actoral con nuevos proyectos originales de Netflix

/ 5 febrero 2026
    ¡Ganando como siempre! Lisa y Jisoo expanden su carrera actoral con nuevos proyectos originales de Netflix
    Talento. Las integrantes de Blackpink continúan diversificando su carrera entre la música, las giras internacionales y la actuación. FOTO: ARCHIVO/ AP

Mientras la cantante originaria de Corea del Sur estrenará en un mes el k-drama ‘Un novio por Suscripción’, la tailandesa protagonizará una nueva comedia romántica para la misma plataforma

A pocos días de que salga a la luz el nuevo álbum de Blackpink, ‘Deadline’, el cual se especula podría ser su último trabajo como agrupación bajo el sello YG Entertainment, Netflix presentó por todo lo alto el ingreso de Lisa y Jisoo a sus filas con dos proyectos actorales distintos.

El primero en anunciarse fue el de Jisoo, producción que ya fue grabada y está lista para estrenarse el próximo 6 de marzo en la plataforma a nivel mundial. Se trata del k-drama ‘Un Novio por Suscripción’, con el que la idol continuará consolidando su faceta como actriz.

Por su parte, la noticia que más entusiasmo generó entre los fanáticos de Lisa fue su confirmación como la nueva protagonista femenina de una comedia romántica original de Netflix, aún sin título oficial, pero inspirada en el clásico cinematográfico Notting Hill.

EL FUTURO DE BLACKPINK

Estas no son las primeras incursiones en la actuación de ambas integrantes de Blackpink; sin embargo, sí marcan sus proyectos más relevantes en este terreno, los cuales llegarán en 2026, luego de un 2025 enfocado principalmente en sus carreras como solistas y en la gira internacional ‘Deadline Tour’.

Actualmente, Lisa se encuentra filmando ‘Tygo’, una película de acción de Netflix ambientada en el universo de ‘Extraction’. En el reparto la acompañan Don Lee y Lee Jin-wook. Su primer salto a la televisión lo dio al interpretar a “Mook” en la tercera temporada de ‘The White Lotus’, de HBO.

Jisoo, por su parte, conquistó al público coreano con el drama ‘Snowdrop’, filmado en 2021 y disponible en Disney+, así como con el thriller zombi ‘Newtopia’ (2025), que puede verse a través de Prime Video.

