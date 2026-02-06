Gobierno de Sheinbaum privilegia a Pemex e impide que se controle el déficit

/ 6 febrero 2026
    Gobierno de Sheinbaum privilegia a Pemex e impide que se controle el déficit
    Como resultado de mayores apoyos a Pemex, la Secretaría de Energía sobrepasó su presupuesto en 189 por ciento, equivalente a 262.4 mil millones de pesos. REFORMA

Las transferencias que realizó el Gobierno federal a Petróleos Mexicanos (Pemex) impidieron que se controlara el déficit público y que por primera vez tuviera un balance deficitario contra lo que aporta la empresa, lo que significó que la ciudadanía subsidió su operación, señaló México Evalúa en un análisis del gasto.

“El primer año del actual Gobierno estuvo marcado por un esfuerzo explícito de consolidación fiscal en un entorno económico particularmente adverso”.

“Al final, no se logró controlar el déficit público en los términos originalmente previstos, pese a la contención del gasto y una mayor recaudación”, expuso.

Como resultado de mayores apoyos a Pemex, la Secretaría de Energía sobrepasó su presupuesto en 189 por ciento, equivalente a 262.4 mil millones de pesos, sostuvo.

“En este contexto, el endeudamiento anual del sector público, ‘medido a través de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP)’ cerró en 4.8 por ciento del PIB, por encima de 3.9 por ciento estimado al inicio del ejercicio”, señaló.

A pesar de que este déficit fue menor al de 2024, es uno de los más elevados reportados desde la crisis de 2008, dijo.

Debido a las transferencias a Pemex, los ingresos fueron 5.5 por ciento inferiores a lo previsto, añadió.

“En el caso de la empresa petrolera, los datos confirman la enorme presión que ejerce sobre las finanzas públicas: Pemex aportó 240 mil millones de pesos a la Federación, pero recibió 396 mil millones en transferencias, lo que implicó una pérdida neta de 156 mil millones para el Estado”.

“Por primera vez en un cierre anual, la ciudadanía terminó subsidiando a la petrolera”, aseguró México Evalúa.Además, por su baja producción, los ingresos petroleros se redujeron 2.7 por ciento anual en 2025 a 968 mil millones de pesos.

Esa así que la cifra quedó 15 por ciento por debajo de lo programado.

Por lo anterior, recomendó avanzar en una revisión integral de las prioridades del gasto y de los apoyos a Pemex bajo criterios de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) señaló en un análisis aparte que se incumplió con la meta de consolidación fiscal.

A pesar de que el balance entre ingresos y gasto público antes del pago de intereses de la deuda mejoró respecto a 2024, fue insuficiente para alcanzar el superávit esperado.

La sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas dependerá de los niveles de crecimiento económico, añadió.

