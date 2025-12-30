Aprueban reducción de jubilación para la CNTE a inicios del 2026

México
/ 30 diciembre 2025
    Aprueban reducción de jubilación para la CNTE a inicios del 2026
    Fotografía tomada durante el evento de la mañanera, donde Sheinbaum firmó el decreto que reducirá la edad de jubilación en beneficio a los maestros y maestras de la SEP. Cuarto Oscuro
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


Leyes

Localizaciones


México

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


CNTE

Tras huelgas de los maestros, se avaló su jubilación anticipada, siempre que cumplan con los años cotizados y no hayan optado por la acreditación de bonos de pensión del ISSSTE.

A partir de enero de 2026, se concretará la reducción de edad para que trabajadores del Estado puedan jubilarse, como parte de los compromisos del Gobierno federal con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE ), en junio pasado.

De acuerdo con el decreto publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, en 2026, la edad de jubilación se reducirá un año e irá bajando hasta 2034.

TE PUEDE INTERESAR: Triunfa las protestas de la CNTE, logran un ‘premio sexenal’ de 36 mil mdp

En la norma actual, la edad iba en ascenso hasta ese año. Por ejemplo, para las mujeres, en 2025, la edad de jubilación era de 56, pero subía a 57 para 2026 y 2027, por lo que ahora en ambos años será de 56.

En el caso de los hombres, podían tramitar su retiro si tenían 59 años de edad, y ahora podrán hacerlo a los 58. Así, del 2034 en adelante, la edad será de 53 para mujeres y 55 para hombres.

En el documento se afirma que con esta acción se busca "reconocer el derecho a acceder a una pensión jubilatoria justa y digna de las personas trabajadoras al servicio del Estado”.

Esto, aclara, siempre y cuando los trabajadores hayan cotizado 30 años o más y las trabajadoras 28 años o más, y que no hayan optado por la acreditación de bonos de pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ( ISSSTE ).

El Gobierno no ha afirmado cómo impactará esto a las finanzas públicas. En 2007, había 2 millones 490 mil burócratas en activo, pero de estos, solo el 14.2 por ciento optó por migrar a una Afore. El resto, alrededor de 2 millones 137 mil, se mantuvo en el régimen que ahora se reformaría por decreto.

Temas


Leyes

Localizaciones


México

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


CNTE

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los hechos que encendieron el debate, transformaron la forma de ver las cosas y cambiaron las estructuras de una era, para dar paso al nuevo año 2026.

10 hechos que dispararon conversaciones y ecos de un cambio de era en el 2025

true

Tren Interoceánico: Será AMLO condenado por sus malas obras
Anuario 2025: Los hechos que marcaron el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum, entre los reflectores y las sombras en su primer año en el poder
Misión. Chris Hemsworth vuelve como Thor en un avance que deja ver el lado más humano y temeroso del ‘Dios del Trueno’.

¡Ahora con Thor! Estrena Marvel nuevo avance de ‘Avengers: Doomsday’

Saltillo 2025: Las 10 obras y proyectos que marcaron un antes y un después

Saltillo 2025: Las 10 obras y proyectos que marcaron un antes y un después
Consulta el calendario oficial SEP 2026 y conoce la fecha exacta del regreso a clases para kínder, primaria y secundaria tras las vacaciones decembrinas

Calendario oficial SEP 2026... ¿Cuándo regresan de vacaciones los estudiantes de kínder, primaria y secundaria?
Una recopilación de logros locales y regionales.

¡Brilló Saltillo en el espectáculo! 2025: el año del glamour, música, gastronomía y más
true

La desaparición del Paraíso