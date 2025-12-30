Aprueban reducción de jubilación para la CNTE a inicios del 2026

A partir de enero de 2026, se concretará la reducción de edad para que trabajadores del Estado puedan jubilarse, como parte de los compromisos del Gobierno federal con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE ), en junio pasado.

De acuerdo con el decreto publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, en 2026, la edad de jubilación se reducirá un año e irá bajando hasta 2034.

En la norma actual, la edad iba en ascenso hasta ese año. Por ejemplo, para las mujeres, en 2025, la edad de jubilación era de 56, pero subía a 57 para 2026 y 2027, por lo que ahora en ambos años será de 56.

En el caso de los hombres, podían tramitar su retiro si tenían 59 años de edad, y ahora podrán hacerlo a los 58. Así, del 2034 en adelante, la edad será de 53 para mujeres y 55 para hombres.

En el documento se afirma que con esta acción se busca "reconocer el derecho a acceder a una pensión jubilatoria justa y digna de las personas trabajadoras al servicio del Estado”.

Esto, aclara, siempre y cuando los trabajadores hayan cotizado 30 años o más y las trabajadoras 28 años o más, y que no hayan optado por la acreditación de bonos de pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ( ISSSTE ).

El Gobierno no ha afirmado cómo impactará esto a las finanzas públicas. En 2007, había 2 millones 490 mil burócratas en activo, pero de estos, solo el 14.2 por ciento optó por migrar a una Afore. El resto, alrededor de 2 millones 137 mil, se mantuvo en el régimen que ahora se reformaría por decreto.