Apuñala alumno a maestro en secundaria de Tabasco... ¡por no recibirle la tarea!

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    Apuñala alumno a maestro en secundaria de Tabasco... ¡por no recibirle la tarea!
    Anteriormente se ha planteado implementar operativo mochila en escuela, pero asociación de padres se ha negado. UNSPLASH

Testigos apuntan a que el menor sacó de su mochila un cuchillo y atacó por la espalda al docente

Un alumno de la secundaria Técnica 37, del poblado C-34 de Huimanguillo, Tabasco, apuñaló a su maestro luego que este no lo quisiera recibir un trabajo.

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este martes, al interior del plantel educativo, mientras se encontraban en el horario escolar. Según testigos, ante la negativa del docente de recibir la tarea del adolescente, el alumno sacó de su mochila un cuchillo y atacó por la espalda al profesor.

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Ante los hechos, elementos de la Policía Municipal de Huimanguillo, arribaron al plantel educativo para atender el caso, aunque, no se ha dado a conocer la gravedad de las heridas, ni las medidas que implementarán para el joven atacante.

Cabe señalar que no es la primera vez que ocurren este tipo de agresiones físicas de alumnos contra sus maestros, el caso más sonado fue el ocurrido en 2023, cuando un estudiante del plantel 35, del Colegio de Bachilleres, en Cárdenas, atacó con un martillo a su maestro de Historia, al enterarse que lo había reprobado.

El docente recibió golpes en la cabeza, cara y cuerpo hasta quedar severamente lesionado e inconsciente, siendo trasladado a un hospital donde se atendieron heridas profundas en el ojo izquierdo y la cabeza.

Por otro lado, a pesar de que en diversas ocasiones se ha propuesto la aplicación de un operativo para la revisión de las mochilas de los alumnos al ingresar al plantel, la Asociación de Padres de Familia, se ha opuesto al considerar una invasión a la intimidad y violación a sus derechos, incluso hay una iniciativa de Ley para legalizar este operativo, pero se encuentra estancada en el Congreso.

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